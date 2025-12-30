[헤럴드경제=구본혁 기자] 국방과학연구소(ADD)는 30일 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘제3회 한국공공ESG경영대상 시상식’에서 ESG경영보고서 부문 대상을 수상했다.

한국공공ESG연구원이 주최하고 이소영 의원실에서 주관하는 ‘제3회 한국공공ESG경영대상 시상식’에서 다양한 유형의 공공기관을 정밀 진단한 후 ESG 경영 수준이 뛰어난 선도 기관을 선정해 시상한다. ADD는 ‘ESG경영보고서 부문’ 대상을 수상하며 국방 분야 공공기관으로는 처음으로 ESG경영보고서 성과를 인정받는 영예를 안았다.

ADD는 2023년 국방 분야 공공기관으로는 최초로 ESG 경영을 선언한 후 매년 지속가능경영보고서를 발간하며 국민에게 ESG 경영의 성과와 가치를 나누고 있다. ADD는 ‘환경, 사회, 미래를 지키는 ESG 선도 연구기관’이라는 목표를 토대로 국방연구개발 이해관계자와 동반 성장할 수 있는 연구개발 생태계를 구축하고 청렴 경영을 바탕으로 지속 가능한 국방연구개발에 앞장서고 있다.

이건완 ADD 소장은 “ADD가 국방연구개발의 핵심 기관으로서 사회적 책임을 다하는 것은 필수”라며 “앞으로도 국방연구개발 이해관계자들과 동반성장하고, 지속 가능한 국방연구개발 생태계를 구축해 첨단 국방과학기술을 선도하는 ADD가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.