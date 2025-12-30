내년 1월 13일부터 접수 시작... 사무·승무·차량·전기 등 15개 분야 총 820명 규모 12월 임금 협약 타결 후속조치... 어려운 경영 여건 속 ‘현장 안전 인력’ 확보 박차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사가 지난 12월 12일 임금협약 타결 당시 노사합의로 약속했던 ‘청년 일자리 창출’ 이행에 본격적으로 나선다.

공사는 사무·승무·차량·전기 등 15개 분야에서 총 820명의 신입사원 공개채용을 위해 내년 1월 13일부터 입사지원서를 접수한다고 밝혔다.

이번 공채는 공사의 대내외 경영환경이 어려운 상황임에도 불구하고, 양질의 청년 일자리를 창출하고 시민 안전을 위한 필수 인력을 확보하기 위해 지방공기업 중 최대 규모로 시행된다. 특히 지난 임금 협약 당시 노사가 합의한 820명 수준의 신규 채용 약속을 충실히 이행한다는 점에서 의미가 크다.

15개 분야 820명 선발... 현장 중심 인력 배치

채용규모는 총 15개 분야 820명이다. 분야별로 ▲사무 174명 ▲승무 207명 ▲차량 167명 ▲전기 28명 ▲정보통신 28명 ▲궤도 41명 ▲신호 38명 ▲기계 39명 ▲전자 14명 ▲토목 19명 ▲건축 31명 ▲승강장안전문 23명 ▲지하철보안 6명 ▲보건관리 3명 ▲청원경찰 2명이다.

청원경찰과 기능인재를 제외한 모든 합격자는 ‘채용형 인턴’으로 선발하여 3개월간 인턴근무 후 평가를 거쳐 정규직원으로 임용할 계획이다.

1월 13일부터 온라인 접수... 2월 7일 필기시험 실시

입사지원서 접수는 내년 1월 13일 오전 10시부터 1월 19일 오후 6시까지 공사 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다.

채용 절차는 서류전형, 필기시험, 인성검사, 면접시험 순으로 진행된다. 필기시험은 2월 7일에 실시되며, NCS 직업기초능력평가와 직무수행능력평가 두 과목으로 치러진다. (단, 청원경찰 분야는 민간경비론 및 일반상식) 필기시험 장소 등 구체적인 사항은 2월 2일 공사 홈페이지에 공지될 예정이다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “경영 여건이 녹록지 않지만, 노사 간 신뢰를 바탕으로 시민 안전을 위한 필수인력 충원과 청년 일자리 창출을 위해 서울시와 협의하여 대규모 공개채용을 진행한다”며 “공사의 미래를 짊어질 우수한 역량과 열정을 가진 인재들의 많은 지원 바란다”고 밝혔다.