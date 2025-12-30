[헤럴드경제=김주리 기자] 국민적으로 사랑받고 있는 캐릭터인 ‘뽀로로’가 의대 입학 논란과 관련해 사과 영상을 올려 화제다.

최근 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’ 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 의대 입학 논란에 대한 사과 영상이 올라왔다.

검은 정장을 입고 등장한 뽀로로는 “안녕하세요, 뽀로로입니다. 제가 너무 귀여워서 죄송합니다. 매일매일 저만 재밌게 놀아서 죄송합니다”라고 운을 뗐다.

이어 “‘노는 게 제일 좋다’고 했으면서 의대 갔네. 의도치 않게 많은 분의 기분을 상하게 해 드린 점 진심으로 죄송합니다“라며 ”앞으로 여러분의 기대에 부응하는 뽀로로가 되겠습니다. 다시 한번 진심으로 죄송합니다”라고 고개를 숙였다.

지난 20일 올라온 이 영상은 30일 기준 인스타그램 조회 수만 193만 회에 ‘좋아요’ 10만여 회를 기록 중이다.

뽀로로의 ‘의대 논란’은 4년 전 시작됐다. 일부 네티즌들이 ‘뽀로로의 대모험’을 잘못된 띄어쓰기로 ‘뽀로로 의대모험’이라 읽으면서 의대 논란이 점화됐다.

단순 오해였던 띄어쓰기 오류는 ‘뽀로로 의대 진학’이라는 밈(온라인 유행 콘텐츠)으로 진화했다. 네티즌들은 “노는 게 제일 좋다던 뽀로로가 의대에 갔다”고 지적했고 ’의대에 간 뽀로로‘ 밈이 확산됐다.

10여 년 전 출시된 ‘뽀로로 병원놀이’ 장난감 세트도 소환되면서 ‘의대 밈’은 더 크게 퍼졌다. 해당 장난감은 뽀로로가 의사 가운을 입고 진료하는 모습과 ‘뽀로로와 말하는 청진기로 관찰해요’라는 소개 문구가 적혀 있다.

뽀로로의 인스타그램 ‘의대 논란’ 사과 영상에 누리꾼들은 적극적으로 호응하고 있다.

뽀로로 제작사 아이코닉스 관계자는 “뽀로로가 2023년(의대 정원 증원 논란 시기)에 20주년이었다”며 “그땐 별다른 이벤트 없이 지나갔는데 올해에는 ‘뽀로로 붐’을 일으키고자 전사적으로 ‘노는 게 제일 좋아’ 프로젝트를 시행했다”고 전했다.

그러면서 “대학축제 때 학생들이 뽀로로 주제곡을 떼창하는 모습을 보면서 대학 입시를 앞둔 친구들이나 막 대학생이 된 친구들에게도 뽀로로의 소구 포인트가 있다고 생각했다”며 “‘의대 논란’ 사과 영상도 그들을 타깃으로 한 마케팅으로 보면 된다. 마침 최근에 의대 얘기가 화제가 되기도 해서 사과 영상을 올렸는데 이렇게 많은 관심을 주실 줄은 몰랐다”고 말했다.