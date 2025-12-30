[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=김영철 기자] 삼성전자가 미국 정부로부터 2026년 한 해 중국 반도체 공장 운영을 위한 장비 반입 허가를 받았다고 로이터 통신이 30일 익명의 소식통을 인용해 보도했다.


