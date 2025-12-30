내년 직매립 금지…공백 최소화 소각처리 물량 지속적 감축 방침

“직매립 금지는, 오히려 증명의 무대다. 추가 소각장 없이도 충분히 해낼 것이다.”

박강수 서울 마포구청장이 내년 1월 1일부터 수도권 매립지 생활폐기물 직매립이 금지됨에 따라 폐기물 대란을 사전에 예방하고 구민 불편을 최소화하기 위해 ‘생활폐기물 직매립 금지 대응 TF(이하 TF·사진)’를 구성·운영하면서 강조한 말이다.

마포구는 평상시 발생하는 생활폐기물을 지역 내 공공소각장인 마포자원회수시설에서 전량 소각 처리하고 있어, 직매립 금지 시행 이후에도 기본 처리 체계는 안정적으로 유지될 것으로 보고 있다.

30일 마포구에 따르면 이번 대응은 연간 평균 50일 정도 발생하는 소각장 대·소정비 기간에 처리 여력이 일시적으로 감소하는 상황에 대비, 매립지로 반출하던 물량을 내년부터 자치구 간 교차반입과 민간처리시설 위탁 처리로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

아울러 단기적인 처리 전환에 그치지 않고, 소각 처리 물량을 지속적으로 줄여 나가는 방향으로 폐기물 처리 체계를 개선해 나갈 방침이다.

이달부터 운영하고 있는 TF는 깨끗한마포과를 중심으로 자원순환과, 예산정책과, 재무과 등 핵심 부서가 참여해 ▷폐기물 처리 현황 실시간 모니터링 ▷민간처리업체 협력 네트워크 강화 ▷대응 예산의 적기 집행 등을 중점 과제로 추진한다.

또 생활폐기물 처리 전반에서 소각량을 단계적으로 줄여 나가기 위한 감량 대책과 재활용률을 높이기 위한 방안까지 함께 검토·추진하며 상시적인 처리체계 개선 역할을 수행할 계획이다.

박 구청장은 “TF를 중심으로 교차반입, 민간처리, 적환장 활용 등 가용 수단을 체계화해 폐기물 처리 대란을 예방, 안정적인 처리 체계를 안정적으로 유지시켜 나가겠다”고 말했다.

박종일 선임기자