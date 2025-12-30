한투 국내 1호 IMA 투자 분석 총 모집액 약 1조 중 86%가 개인 1인당 평균 4300만원 투자…50대 가장 많아

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 첫 종합투자계좌(IMA) 상품 출시를 계기로 개인 자금이 증권사 자산관리 상품으로 이동하기 시작한 것으로 나타났다.

30일 한국투자증권이 지난 23일 모집을 마친 국내 1호 IMA 상품의 신청 고객 데이터를 분석한 결과에 따르면, 비대면 채널을 중심으로 신규 고객과 신규 자금 유입이 확인됐다. 이번 모집에는 개인 고객 2만239명이 참여했으며, 총 모집액 1조590억원 가운데 개인 투자자 모집 금액은 8638억원으로 집계됐다.

개인 투자자 1인당 평균 투자액은 약 4300만원이다. 가입 채널별로는 스마트폰 등 온라인을 통한 비대면 가입 비중이 87.7%로 대부분을 차지했지만, 금액 기준으로는 온라인 비중이 40.6%에 그쳤다. 상대적으로 큰 규모의 자금은 영업점 방문 등 오프라인 채널을 통해 유입된 것이다.

IMA 모집을 전후로 신규 고객과 자금 유입이 동시에 나타난 점도 눈에 띈다. 모집일 직전인 지난 15일 이후 계좌를 개설한 신규 고객은 1830명으로 집계됐다. 같은 기간 한국투자증권 계좌로 들어온 자금의 90% 이상을 IMA에 투자한 고객도 1만133명에 달했다.

투자자 연령대는 50대가 33%로 가장 많았고, 60대(24%), 40대(18%)가 뒤를 이었다. 30대 이하도 전체의 14%를 차지했다.

투자 금액 구간별로는 1000만원 미만이 34%로 가장 큰 비중을 차지했고, 3000만원 이상 1억원 미만(27.1%), 1억원 이상 3억원 미만(12.7%) 등을 나타냈다.

기존 투자 경험을 보면 국내 채권 투자 경험 보유 비중이 47.3%로 가장 높았고, 펀드 투자 경험도 일반 투자자 평균보다 높은 반면, 환매조건부채권(RP) 등 단기성 상품 투자 경험 비중은 5%에 그쳤다.

이는 IMA가 예금이나 RP의 단순 대체 수단이라기보다는 중·장기 관점에서 포트폴리오 내 한 축으로 편입되는 ‘자산배분형’ 상품으로 인식되고 있으며, 단기 회전 목적보다는 안정적 운용과 분산투자 수요를 중심으로 선택된 것으로 분석됐다.

김성환 한국투자증권 사장은 “참여 채널과 투자 규모, 연령대, 기존 투자 경험 등 여러 지표에서 IMA 투자자의 특성이 입체적으로 확인됐다”며 “확인된 수요와 고객 특성을 바탕으로 운용과 상품 설계를 고도화해 제도와 상품이 시장에 안착할 수 있도록 하겠다”고 말했다.