이혜훈 기획처 장관 후보자 염두에 둔 듯 “각료 지명 참으로 고려할 것 많아” 토로 인터넷 댓글 조작에 “민주주의 위협 행위” ‘국정원 고소 취하’엔 “책임 물어야 한다”

[헤럴드경제=문혜현·전현건 기자] 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 첫 국무회의에서 “파란색을 좋아하는 사람들이 권한을 가졌다고 해서 그 사회를 통째로 다 파랗게 만들 수는 없는 것”이라고 밝혔다. 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 ‘내란 옹호’ 논란이 심화하는 상황에서 ‘통합’을 강조하며 협조를 구한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 “우리 사회가 예를 들면 일곱가지 색깔을 가진 무지개와 같은 집단”이라며 “빨간 생각하는 사람, 파란 생각하는 사람, 노란 생각하는 사람, 보라색을 생각하는 사람, 하얀 생각하는 사람, 검은 생각하는 사람 온갖 사람들이 있다”고 했다.

이어 “가끔씩 흰색 중심의 사회냐, 파란색 중심의 사회냐, 빨간색 중심의 사회가 될 것이냐를 선거를 통해 구성원 전원의 의견을 들어 결정하지 않느냐”며 “(사회를 통째로 파랗게 만들면) 빨간색은 어디 가느냐. 빨간색은 우리나라 공동체의 자격을 상실하는 것이냐”고 반문하기도 했다.

보수 진영에서 정치 활동을 이어온 이 후보자를 염두에 둔 발언이라 할 수 있다. 이 대통령은 계속해서 “집권자 또는 집권세력 대통령, 또 국무위원들의 역할은 결국 세상을 고루 편안하게, 모두가 함께 잘 사는 세상을 만드는 것 아니겠느냐”며 “그게 민주주의다. 그게 문명”이라고 말했다.

이 대통령은 최근 여권에서조차 이 후보자를 향한 거센 비판을 내놓는 상황과 관련해 “‘나 아니면 전부 적이다. 제거 대상이다’ 결국 그러다가 내란 사태까지 벌어진 것 아니냐”면서 “그런 사회가 반대쪽으로 오면 안 된다. 그래서 우리는 극단적으로 대립하고 대결하는 사회에서 오히려 더 통합을 위해 노력해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 특히 “각료 지명이나 인사에 있어 참으로 고려할 것이 많다는 점을 생각해주시면 고맙겠다”고 양해를 구하기도 했다. 또 “물론 모든 일들은 최종적으로 국민의 뜻에 따라 최대한 결정될 것”이라면서도 “그러나 그 과정에서 다름을 서로 인정하고, 나와 다른 사람들의 존재를 긍정하고, 의견이 다른 것이 불편함이 아니라 시너지의 원천이라고 생각할 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이날 이 대통령은 공공기관 개혁 필요성도 언급했다. 이 대통령은 “(공공기관 개혁) 속도를 좀 내 달라. 기본계획을 내 달라”면서 “공공기관의 목적 중 지역경제 활성화, 지역발전이 있는데 최초 취지나 목적이 이행되고 있는지, 필요한 것이 있다면 어떤 것이 있는지 확인해 달라”고 지시했다.

인터넷 댓글 조작 관련 문제와 관련해 포털사이트 네이버 출신인 한성숙 중소벤처기업부 장관에게 질의하기도 했다. 이 대통령은 “댓글을 선점해 맨 위에 해 놓고 거짓말을 써놓고 좋아요를 눌러 조작하고 국민의 눈을 흐리는 것은 확인해 봐야겠다”면서 “순위를 조작하는 것은 업무방해일 뿐만 아니라 정보 조작이라 민주주의체제를 위협하는 행위”라고 지적했다.

국가정보원이 서해 공무원 피살 사건과 관련해 서훈·박지원 전 국정원장을 고발했다 취하한 내용을 두고선 “책임을 물어야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “월북이냐, 납북이냐 뒤집기 위해 최초 보고서를 삭제해 버렸다고 고발해 문제가 됐는데 그것이 삭제되지 않고 남아있다는 것 아닌가”라면서 “국정원도 알면서 삭제됐다고 거짓말해 고소하는 바람에 검찰도 압수수색을 했으니 남아있는 것을 알았을 텐데 이상한 논리로 기소하고 결국 무죄판결이 됐다”고 비판했다. 이어 “없는 사건을 만들어 있는 사건을 숨기고, 사람을 감옥 보내려고 시도하는 것이 말이 되느냐”면서 “책임을 묻던지 해야 될 것”이라고 말했다.