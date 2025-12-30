AI·디지털자산·IB·자산관리 중심 재편…미래 성장동력 강화

[헤럴드경제=김유진 기자] 교보증권은 급변하는 금융환경에 선제적으로 대응하고 중장기 성장 기반을 강화하기 위해 조직개편을 단행했다고 30일 밝혔다.

먼저 지원 조직의 실행력을 높이기 위해 기존 변화혁신지원실을 경영지원실과 인사지원실의 2실 체계로 재편했다. 이를 통해 내부 운영 효율성을 높이고 조직 관리 기능을 강화했다.

전사 전략 기능도 한층 강화했다. 기획부 산하에 ‘미래전략파트’를 신설해 인공지능(AI)·디지털전환(DX), 디지털자산 비즈니스, 그룹 데이터 전략을 전담하도록 했다. 교보증권은 이를 통해 중장기 성장 기반 구축을 본격 추진할 계획이다.

투자은행(IB) 부문에서는 기존 구조화투자금융본부를 구조화금융본부, 투자금융본부, 프로젝트금융본부로 세분화했다. 특히 구조화금융본부는 2개 담당 체계로 운영해 수익성과 전문성을 동시에 강화한다는 방침이다.

디지털자산 사업 확대를 위한 조직 강화도 병행했다. 디지털지원본부 산하에 ‘디지털기획부’를 신설하고, 기존 디지털자산Biz파트를 ‘디지털자산Biz부’로 확대 개편했다. 이를 통해 토큰증권(STO) 사업화와 인프라 구축은 물론 외부 제휴와 투자 연계 등 디지털자산 비즈니스 전반의 실행력을 높인다는 계획이다.

자산관리 부문에서는 고액자산가(HNW) 고객 대응 강화를 위해 자산관리부문장 직속 프리미엄 지점인 ‘PREMIER GOLD 대치센터’를 신설했다.

교보증권 관계자는 “이번 조직개편은 AI, 디지털자산, IB, 자산관리 등 핵심 성장 영역을 중심으로 실행력을 높이기 위한 조치”라며 “미래 성장 분야를 중심으로 사업 구조를 고도화해 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.

<승진>

◇ 실장 ▷경영지원실 정원일 ▷인사지원실 이경민 ◇ 본부장 ▷디지털지원본부 장준수

◇ 부서장 ▷기획부 김성균 ▷경영관리부 신재협 ▷ECM3부 박강호 ▷디지털기획부 진봉기 ▷디지털채널부 이태웅

◇ 파트장 ▷미래전략파트 신동근 ▷PREMIER GOLD 지원파트 구향자 ▷여의도고객지원파트 박은주

<이동>

◇ 지점장 ▷PREMIER GOLD 대치센터 박지영 ▷강남영업부 장영아