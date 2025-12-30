생산능력 확장·현대화 주문…“전략적 공격수단 초강력 무기” 개전초 물량공세로 기선 제압, 러시아 수출 확대 의도도 담겨

[헤럴드경제=전현건 기자] 연말 들어 활발한 군사 행보를 이어가고 있는 김정은 북한 국무위원장이 전술핵을 탑재할 수 있다고 주장하는 600㎜ 초대형방사포(KN-25) 생산 공장을 방문했다.

조선중앙통신은 30일 김 위원장이 중요 군수공업기업소를 지난 28일 현지지도했다며 “우리 군대의 주요 부대들에 장비시키게 될 방사포차 생산 실태를 요해(파악)했다”고 보도했다.

김 위원장은 “우리 군대의 주력 타격수단으로 될 이 방사포 무기체계는 우리 포병무력의 구성을 완전히 일신시키게 될 것”이라며 “장거리 포병 현대화 및 증강에 관한 당의 군사전략적 방침을 관철하는 데 이 공장이 중요한 역할을 한다”고 평가했다.

북한이 이날 공개한 사진을 보면 해당 공장에서는 600㎜ 초대형방사포를 생산하는 것으로 보인다.

김 위원장은 “군사작전상 대량적으로 집중 이용하게 되는 이 무기체계는 고정밀성과 가공할 파괴력을 가졌다”면서 “타격의 집중성과 불의성으로 적을 초토화할 수 있으며 전략적 공격수단으로도 이용할 수 있는 말 그대로 초강력적인 무기체계”라고 말했다.

이어 “세계적으로 유일무이한 군사적 효과성이 가장 큰 작전전술무기체계를 우리의 힘과 기술로 수요대로 꽝꽝 생산하고 있는 것은 정말 자랑할 만한 일”이라고 했다.

‘전략적 공격수단’으로 이용할 수 있다는 표현은 핵 탑재가 가능하다는 뜻으로 분석된다. 북한은 전술 핵탄두 ‘화산-31’을 600㎜ 방사포에 탑재할 수 있다고 주장해왔다.

KN-25는 사거리 400㎞가량의 단거리탄도미사일(SRBM)로, 사실상 한국만을 겨냥한 무기로 평가받고 있다. ‘대량적으로 집중 이용하겠다’는 김 위원장 발언은 개전 초기 물량공세로 쏟아부어 기선을 제압하는 용도로 사용하겠다는 뜻으로 보인다.

김 위원장은 “우리는 포 무기체계 갱신에서도 혁명을 일으켜야 한다”며 공장 현대화 계획을 언급하고, ‘든든한 생산능력’을 갖춰 노동당 9차 대회에서 제시될 군수생산 목표의 성공적 수행을 철저히 담보해야 한다고 당부했다.

그러면서 군수공업 부문 전반이 군 현대화 목표 및 수요에 맞게 “더 많은 무기전투기술기재들을 생산할 수 있는 발전된 공업구조 확립과 부단한 생산능력 확장, 혁신적인 기술갱신 사업을 적극 추진해야 한다”고 강조했다.

북한이 600㎜ 방사포를 우크라이나 전장에도 지원한 만큼 김 위원장의 생산능력 확장 당부에는 러시아로의 수출 확대 의도도 담긴 것으로 보인다.

아울러 내년 초 당대회에서 제시할 북한식 핵-재래식 통합(CNI) 전략과 이를 위한 전력 현대화와도 연관이 있는 것으로 풀이된다.

통신은 김 위원장의 이번 시찰에 대해 “나라의 전쟁억제력을 실용적으로 증대시키는 데서 중대한 새 이정표가 된다”고 의미 부여했다.

김 위원장은 최근 연말을 맞아 핵추진잠수함 건조 현장 지도, 신형 고공 장거리대공미사일 시험발사 참관, 미사일 및 포탄 생산공장 시찰, 장거리전략순항미사일 발사 훈련 지도 등 연일 군사 행보를 펼치고 있다.

북한이 초대형방사포 공장 시찰 사실을 보도한 이날은 김 위원장의 북한군 최고사령관 추대 14주년이기도 하다.

김 위원장은 2011년 12월 김정일 국방위원장 사망 후 같은 달 30일 북한군 최고사령관에 추대되면서 사실상 권력을 잡았다.