“시민 눈높이에 맞는 실효성 있는 교통행정 구현”

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 국토교통부 주관 ‘2025년도 지속가능 교통도시’ 종합평가에서 인구 30만명 미만 도시 가운데 우수기관으로 선정돼 기관표창을 받게 됐다고 30일 밝혔다.

국토교통부는 「지속가능 교통물류 발전법」 제15조에 따라 교통정책의 지속가능성을 점검하고 개선을 유도하기 위해 지난 2010년부터 매년 평가를 실시하고 있다.

평가는 인구 10만명 이상 71개 도·시를 대상으로 교통 분야의 환경·사회·경제적 현황과 정책 추진 성과를 종합 진단하는 방식으로 진행된다.

이번 평가는 교통과 관련된 환경·사회·경제 등 4개 부문, 총 26개 지표를 기준으로 교통·도시 분야 전문가 10명으로 구성된 평가위원단이 참여해 객관성과 전문성을 높였다.

양주시는 전 평가지표에서 고르게 높은 점수를 받으며 우수한 평가를 받았다. 특히 안전한 교통체계 구축을 위한 지속적인 투자와 주차수요 관리 노력, 교통안전시설물 관리 강화, 에너지 절감형 대중교통 체계 확충 등 선도적인 교통정책을 꾸준히 추진해 온 점이 긍정적으로 평가됐다.

김지현 교통과장은 “이번 성과는 지속가능 교통도시 선정을 위해 교통정책 추진에 적극 협조해 준 교통안전 관련 단체와 시민들의 참여가 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞는 실효성 있는 교통행정을 구현하고, 지속가능한 교통정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 전했다.