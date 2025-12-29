[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 70대 남성이 고혈압 치료를 위해 약물을 복용했다가 가슴이 커지는 부작용을 겪었다.

25일(현지시간) 미국 뉴욕포스트, 데일리스타 등에 따르면 A(76) 씨는 심부전 치료제를 복용한 뒤 가슴이 커지는 ‘여성형 유방증(Gynecomastia)’ 증상을 겪었다.

여성형 유방증은 특정 약물 복용이나 사춘기 등으로 인한 호르몬 불균형이 원인일 때 발생하는 것으로 알려져 있다.

A씨는 8개월 동안 가슴 통증과 부기를 겪었다. 원인은 수년간 복용해 온 약물 ‘스피로놀락톤(spironolactone)’ 때문이었다. 이 약은 미국에서 가장 일반적으로 처방되는 약물 중 하나로 총처방 건수는 1200만건 이상에 달한다.

스피로놀락톤은 고혈압 등 심혈관 질환 치료와 남성의 호르몬 관련 질환 치료에 대해 미국 식품의약청(FDA) 승인을 받은 약물이다. 하지만 부작용도 존재한다. 탈수, 어지럼증, 두통, 피로감 등은 비교적 흔한 부작용이다. 이 밖에도 성욕 감소, 발기부전, 메스꺼움 등이 있다.

그러나 가슴 통증이나 유방 조직의 성장·증가와 같은 부작용은 남성들에게 다소 예상 밖의 부작용일 수 있다. 다만 이러한 비교적 드문 부작용도 완전히 이례적인 것은 아니며 남성의 약 10%가 유방 성장을 경험하는 것으로 보고됐다.

이는 해당 약물이 테스토스테론과 같은 남성 호르몬 생성을 감소시키기 때문이다. 이 작용은 여성에게는 모발 성장을 촉진할 수 있지만 남성에게는 가슴이 커지는 결과를 낳을 수 있다.

실제로 모든 남성의 절반 이상은 일생 중 한 번쯤 유방 조직이 커지는 경험을 한다. 일부는 자연스럽게 증상이 사라지기도 한다.

하지만 약물 부작용으로 발생한 경우 가슴 크기를 줄이기 위한 최선의 방법은 약물 용량을 조절하거나 복용을 중단하고 다른 약으로 변경하는 것이다.

한편 여성형 유방증을 겪는 남성들이 가슴 축소 수술을 받는 경우가 늘어나고 있다.

미국 성형외과학회(ASPS)에 따르면 여성형 유방 축소 수술은 현재 미국 남성에게 가장 인기 있는 성형 수술이다. 학회는 남성 유방 축소수술 건수는 2019년 2만955건에서 지난해에는 2만6430건으로 늘었다고 밝혔다.