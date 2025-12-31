쿠팡·홈플러스 사태에 유통업계 변화 바람 ‘적과의 동침’ 네이버·롯데, G마켓·알리 제휴 이마트·롯데마트, 내년 대대적 ‘할인 공세’ “이커머스·대형마트 경쟁사 제한적 수혜”

[헤럴드경제=김진 기자] 내년 국내 유통업계에 지각변동이 예상된다. 올해 대규모 개인정보 유출 사태를 계기로 ‘유통 공룡’ 쿠팡의 압도적 시장 지위가 흔들린 데다, 대형마트 업계 2위인 홈플러스마저 위태로운 상태다. 여기에 백화점, 슈퍼마켓 등 다른 유통채널까지 경쟁에 뛰어들었다. 강점은 키우고, 약점은 보완하기 위한 합종연횡도 이어지고 있다.

생존 위한 ‘적과의 동침’…유통사 간 합종연횡

31일 업계에 따르면 국내 이커머스 업체들은 올 한 해 잠재적 경쟁업체와 손을 잡는 ‘전략적 제휴’를 택했다. 국내 이커머스를 넘어 유통업계에서 압도적 지위를 차지한 쿠팡을 상대로 적자생존하기 위해서다.

변화는 올해 개인정보 유출 사태를 계기로 쿠팡의 아성이 흔들리면서 더 가속화했다. 국내 이커머스 시장 2위인 네이버는 올해 컬리에 이어 롯데마트와 손잡았다. 네이버의 약점으로 꼽혔던 신선식품 등 장보기 상품군을 강화하고, 롯데마트의 월 2900만원 상당의 구독형 멤버십인 ‘제타패스’까지 혜택을 늘렸다. 내년 상반기에는 AI(인공지능) 기반의 ‘에이전트’를 도입할 예정이다.

국내 이커머스 시장 3위인 신세계그룹 계열의 G마켓은 중국 알리바바그룹의 알리익스프레스와 기업 결합을 조건부 승인받았다. G마켓은 4년 만에 36개 직군에서 두 자릿수의 대규모 공개채용을 실시하는 등 내년을 본격적인 확장의 해로 보고 있다. 신세계그룹의 또 다른 계열사인 SSG닷컴은 내년 초 장보기 결제금액의 ‘7%’를 고정적으로 적립하는 멤버십을 선보인다. 회원 모집을 위해 사전 신청자에게 장보기 지원금을 3000원씩 지급하는 등 공격적인 마케팅에도 나섰다.

한 이커머스 업계 관계자는 “쿠팡의 보상안 발표에도 이탈하는 고객은 존재할 것이기 때문에, 이들을 유입시키는 게 유통업체들의 내년 초 최대 화두”라며 “신선식품과 장보기 등 확장 가능성이 있는 부분을 강화하는 게 성장의 과제가 될 것”이라고 말했다.

탈팡 조짐 속 ‘1.6조 규모’ 보상안 발표

쿠팡은 지난 11월 말 대규모 개인정보 유출 사태가 알려진 이후 여진이 계속되고 있다. 유출 피해자들의 한국 내 집단소송에 더해 미국에서는 주주들의 소송까지 이어졌다. 최근에는 자체 조사 결과 발표를 놓고 한국 정부와 신경전을 벌이기도 했다.

정치권에서는 국회 과학기술방송정보통신위·정무위·기후에너지환경노동위·기획재정위·국토교통위·외교통일위 등 6개 상임위가 30~31일 연석 청문회에 출석하지 않은 김범석 쿠팡 아이엔씨(Inc.) 의장을 거세게 비판했다. 김 의장은 사태 발생 한 달 만인 지난 28일 “사고 직후 미흡했던 초기 대응과 소통 부족에 대해 진심으로 사과드린다”고 입장을 발표한 상태다. 이후 쿠팡은 1조6850억원 규모의 고객 보상 방침을 공개했다.

업계는 쿠팡 고객들의 ‘탈팡(탈쿠팡)’ 움직임을 주시하고 있다. 앞서 배우 김의성과 문성근, 작곡가 윤일상 등은 공개적으로 쿠팡 탈퇴를 인증했다. 최근에는 국회 과방위 소속 최민희·노종면 더불어민주당 의원과 조국 조국혁신당 대표 등 정치권 인사들이 합류했다.

조승환 국민의힘 의원실이 KB국민·신한·우리·하나·삼성·현대 등 카드 6개사에서 결제된 쿠팡의 카드 거래 승인 건수를 분석한 결과, 지난달 30일부터 이달 13일까지의 결제승인 건수는 4495만4173건으로 집계됐다. 대규모 유출 사태가 알려지기 전인 직전 2주와 비교해 188만2948건(4%) 줄어든 수치다. 같은 기간 카드사의 결제승인 금액은 1조3985억4565만원에서 1조3858억2927만원으로 127억1638만원(1%) 줄었다.

‘2위 흔들’ 대형마트 업계도 기회 모색

쿠팡의 위기는 국내 대형마트에 기회가 될 수 있다는 게 업계의 시각이다. 국내 대형마트는 앞서 두 자릿수 성장을 거둔 이커머스와 의무휴업 등 규제에 밀려 매년 실적이 하락했기 때문이다. 지난 3월 홈플러스의 기업회생 신청을 놓고서도 고사 위기에 처한 대형마트 업계의 현실을 보여준다는 분석이 지배적이었다.

대형마트 1위 업체인 이마트와 3위의 롯데마트는 당장 내년부터 대규모 할인 행사를 통해 오프라인으로 소비자들을 유인하겠다는 전략을 세웠다.

이마트는 대표적인 간판 행사인 ‘고래잇 페스타’의 기간을 내년부터 7일로 늘리고, 행사 품목을 30% 이상 늘릴 예정이다. 계열 슈퍼마켓인 이마트 에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 고래잇 페스타를 연계한다. 롯데마트와 롯데슈퍼도 ‘통큰데이’ 행사를 내년 1월부터 매월 정기적으로 시행할 계획이다. 올해 광복절 연휴(8월 14일~17일) 기간 처음 시행한 행사는 인기 먹거리와 주요 생필품 등을 최대 반값에 판매하는 것이 특징이다.

백화점과 편의점도 변신을 꾀하고 있다. 백화점은 명품관 외에 공간 체험형 콘텐츠를 강화하면서 국내외에서 떠오르는 ‘핫플’이 됐다. 편의점은 최근 디저트 등 자체상품(PB)군을 대폭 강화하고, 뷰티업계와 손을 잡는 등 선을 넘나들고 있다.

이종우 아주대 경영학과 교수는 “유통업계의 양극화가 갈수록 심해지는 추세”라면서도 “내년은 쿠팡과 홈플러스 사태로 인해 적지 않은 변화가 예상된다”고 말했다. 이 교수는 “쿠팡의 독주가 주춤하면서 이커머스 경쟁사들이 제한적이나마 수혜를 입을 것”이라며 “홈플러스 사태로 인해 대형마트에서는 대대적인 변화가 불가피할 것”이라고 했다.