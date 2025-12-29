리얼미터, 전국 18세 이상 512명 설문 조사 63.2% ‘청문회 불출석 외국인 입국 금지해야’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대한 적절한 처벌 수위로 가장 많은 응답자가 ‘책임자 사법처리’를 꼽은 것으로 나타났다.

‘책임자 사법처리’가 ‘영업정지’ 처벌을 앞선 결과여서 주목된다.

29일 제보팀장이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련한 국민 인식을 조사한 결과, 처벌 수위로 가장 많은 32%%가 ‘책임자 사법처리’를 꼽았다.

이어 ‘영업정지’(29.4%), ‘과태료 부과’(14.3%), ‘신규사업 제한’(6.1%) 순이었다.

최근 불거진 쿠팡의 퇴직금 사건 수사 외압 의혹과 관련해서는 10명 중 7명(67.3%) 가량이 쿠팡의 형사·노동 사건 전반에 대한 전수조사 주장에 동의한 것으로 나타났다. 동의하지 않는다는 답변은 22.6%에 그쳤다.

쿠팡의 실소유주 김범석 의장이 보인 행보 중 국민적 공분을 가장 크게 일으킨 부분이 무엇인 지에 관한 질문에는 ‘미국 법인 구조를 내세워 삼아 한국 소비자의 권리와 국내법 적용을 경시하는 듯한 태도’(23.3%)와 ‘본인이 실질적 지배주주임에도, 한국 법인 대표를 앞세워 책임을 회피하는 듯한 모습’(22.5%)이 가장 많이 꼽혔다.

이어 ‘사고 수습보다 미국 정치권을 대상으로 한 로비 활동에 치중하는 듯한 태도’(18.6%), ‘증거 인멸 지시 의혹, 과로사 은폐 의혹 등 논란’(13.5%), ‘글로벌 경영 일정을 이유로 국회 청문회에 불출석 통보’(6.5%) 순으로 나타났다.

또한 김범석 의장이 실질적 지배주주임에도 불구하고 미국 국적임을 내세워 사회적 책임을 피하고 있다는 일각의 비판에 대해 응답자의 69.1%가 공감했다. ‘정당한 사유 없이 국회에 불출석하는 외국인 경영자의 국내 입국을 제한하거나 금지하는 법안’에 대해서는 63.2%가 찬성했다.

최근 언론에 보도된 ‘과로사 은폐 의혹’ 등 김범석 의장을 향한 사회적 논란이 쿠팡 서비스 이용에 영향을 미쳤다는 의견은 68.5%로 나타났다.

쿠팡 서비스 ‘탈퇴를 고민 중이다’는 응답은 26.1%를 차지했고, ‘아직 탈퇴를 하지 않았지만 이용 횟수를 줄일 예정이다’(18.5%), ‘이미 탈퇴를 완료했다’(16.1%)는 이른바 ‘탈팡’에 대한 의견은 60%에 달했다.

그러나 ‘기존과 동일하게 이용’이란 답변도 19.2%로 적지 않았다. ‘처음부터 이용한 적 없음’ 16.2%, ‘기타·잘 모름’이 4.0%로 나타났다.

이번 조사는 지난 26일 전국 만 18세 이상 대상으로 임의 전화걸기를 통한 자동응답조사 방식으로 실시했다. 전체 응답률은 4.4%로 총 512명이 응답했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.3%포인트이다.