“준비는 끝났다”…그룹 전략별 성과 강조 성장 지향점은 ‘고객’…품격·자신감 주문 “전략 넘어 고객 욕구 자체를 재창조해야”

[헤럴드경제=김진 기자] “최근 2~3년간 신세계그룹의 혁신적 결단들은 다시 한번 성장하기 위한 치밀한 준비였습니다. 2026년 우리는 높게 날아오를 것입니다. 이를 위해 1등 기업에 맞는 ‘톱(Top)의 본성’을 회복하고 시장의 룰을 새로 세울 수 있는 패러다임 시프트가 필요합니다.”

정용진 신세계그룹 회장은 29일 유튜브 등을 통해 발표한 새해 신년사에서 2026년을 “다시 성장하는 해”로 정의하며 이같이 말했다. 정 회장은 올 한 해 쉽지 않은 여건 속에서 성과를 창출한 임직원의 노고를 위로하며 “2025년까지 실행한 신세계그룹의 결단들은 도약을 위한 준비였고, 이제 준비는 끝났다”고 강조했다.

그는 올해를 기점으로 다시 점포 수를 늘리기 시작한 이마트, 독보적 경쟁력을 구축한 백화점, 젊은 고객을 겨냥한 매장·상품을 선보인 이마트24, 알리바바와 협업한 지마켓 등 신세계의 주요 전략들이 2026년 본격적인 성과로 이어져야 한다고 강조했다.

무엇보다 정 회장은 성장을 위한 지향점으로 ‘고객’을 꼽았다. 정 회장은 “고객이란 말은 지독할 만큼 강조해도 지나치지 않다”고 했다. 특히 K-푸드, K-팝, K-패션에 전 세계가 열광하고 있는 만큼 “새로움을 갈망하는 1등 고객”이 이제 ‘세계 1등 고객’이란 점을 역설했다. 그러면서 “우리 고객들을 세계가 주목한다는 건 고객들이 바라는 걸 예측하고 실현하는 우리 본업의 가치가 더 높아졌다는 의미”라고 말했다.

정 회장은 엔비디아 창업자 젠슨 황의 지난 10월 방한 당시 이른바 ‘치맥 만남’도 중요한 사례로 언급했다. 시대가 변해도 사람들은 사람과의 만남을 원하고, 이는 곧 신세계의 콘텐츠와 연결될 수 있다는 것이다. 다만 예상을 뛰어넘는 열광적인 반응과 관련해 정 회장은 “고객이 뭘 좋아할지 아는 건 언제나 어렵다고 생각했다”고 했다.

정 회장은 “고객이 가장 사랑하는 기업으로 크게 성장하려면 1등 기업의 품격과 자신감이 있어야 한다”고 당부했다. 신세계 임직원이 갖춰야 할 핵심 자세로 ‘톱의 본성’ 회복할 것을 주문했다.

정 회장은 ‘톱의 본성’에 대해 “세상에 없던 아이디어를 내고 한발 앞서서, 한 박자 빠르게 실행하는 것”이라고 했다. 톱의 본성을 지닌 기업이라면 빠르게 변하는 시장 환경 속에서 ‘패러다임 시프트’로 대응해야 한다는 점도 강조했다. 정 회장은 “기존 전략을 개선하는 정도가 아니라, 생각을 바꾸고 룰을 새로 세우며 고객 욕구 자체를 재창조하라”며 “고객이 과거 고객 그 이상인 것처럼 우리 역시 지금의 신세계 그 이상이어야 한다”고 말했다.

마지막으로 정 회장은 편견을 깨며 성장해 온 신세계의 역사를 환기했다. 신세계가 새로운 걸 시도했을 때 외부의 우려가 더 많았다며, 부정적 시선을 넘고 성과를 만들어 낸 신세계의 역사를 이어가자고 독려했다. 정 회장은 “고객이 꿈꾸는 새로움은 늘 어렵다. 우리 신세계그룹이 그 해답을 찾아낼 때까지 말이다”라며 “고객들은 신세계그룹을 믿고 있다. 신세계그룹은, 그리고 저는 여러분을 믿는다”고 했다.