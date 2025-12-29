8.3cm 슬림한 설계…2.1kg 하중 파워 클리닝 적용

[헤럴드경제=강문규 기자] AI 서비스 로봇 전문기업 에브리봇이 물걸레 로봇청소기 ‘쓰리스핀 슬림(SLIM)’을 공식 출시했다고 29일 밝혔다.

쓰리스핀 슬림은 에브리봇의 기술을 바탕으로 슬림한 설계와 강력한 물걸레 압력을 결합해 한국 주거 환경에 최적화된 바닥 청소 성능을 구현했다. 높이 8.3cm의 슬림한 디자인을 적용해 좁은 공간에서도 원활한 청소가 가능하다. 초속 30cm의 빠른 주행 속도와 배터리 매니징 시스템을 통해 최대 200분간 고효율 물걸레 청소를 제공하는 점도 특징이다.

2.1kg 하중의 파워 클리닝 기술을 적용했다. 세 개의 물걸레 패드를 바닥에 끝까지 밀착시켜 청소 내내 성인 남성이 눌러 닦는 수준의 일정하고 강력한 힘을 유지한다.

신규 물걸레 패드인 ‘파워 루프 패드’도 적용했다. NP극세사와 폴리에스터를 7:3 비율로 설계한 루프파일 구조는 에브리봇의 독자적 기술이다. 바닥 오염을 강하게 끌어올리고 초미세먼지까지 빈틈없이 흡착하는 것이 특징이다. 반복적인 압력과 마찰이 필요한 생활 오염부터 눈에 보이지 않는 미세 오염까지 보다 강력하고 정밀한 물걸레 청소 성능을 제공한다.

쓰리스핀 슬림은 물통을 장착한 뒤 버튼 한 번만 누르면 바로 작동하도록 설계되어 복잡한 설명서 없이도 누구나 막힘없이 사용할 수 있다. 스마트 기기에 익숙하지 않은 소비자도 걸레 부착과 물 충전만으로 간편하게 사용할 수 있도록 구현했다. 한 손으로 들어 옮길 수 있는 구조와 수직형 크래들을 적용해, 사용 후 보관과 이동 편의성까지 고려했다.

에브리봇은 쓰리스핀 슬림 출시를 기념해 이날 오후 9시 CJ 온스타일 ‘전자전능’ 방송과 30일 오후 8시 네이버 쇼핑라이브를 통해 제품을 선보인다. 제품은 에브리봇 공식몰을 비롯한 주요 온라인 채널을 통해 순차적으로 판매될 계획이다.

에브리봇 관계자는 “쓰리스핀 슬림은 에브리봇이 축적해온 물걸레 청소 기술과 사용자 중심 설계를 집약한 제품”이라며 “흡입과 복합 기능을 앞세운 올인원 로봇청소기가 보편화된 시장 환경에서도 ‘닦는 청소’의 가치를 중시하는 소비자에게 만족도 높은 선택지가 될 것”이라고 말했다.