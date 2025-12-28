31일 오후 11시부터 축제 무대로

[헤럴드경제=홍태화 기자] 오는 31일 오후 11시부터 신세계백화점 본관 앞 신세계스퀘어가 ‘2026 카운트다운 쇼 라이트 나우’ 축제의 메인 무대로 변신한다.

신세계백화점은 서울 중구청 주관으로, 명동 한복판에서 K팝 공연, 불꽃 쇼 등이 펼쳐지는 카운트다운 쇼에서 신세계스퀘어가 핵심 스크린 역할을 하게 됐다며 28일 이같이 밝혔다.

지난해 11월 점등식과 함께 공개된 신세계스퀘어는 초대형 디지털 사이니지를 통해 연말을 대표하는 크리스마스 영상과 K팝, 문화예술 콘텐츠 등을 송출하고 있다. 이번 2026 카운트다운 쇼 무대는 서울중앙우체국 광장과 신세계백화점 본점 앞 분수 광장에서 볼 수 있다.

박주형 신세계백화점 대표이사 사장은 “신세계의 헤리티지와 K콘텐츠가 어우러진 신세계스퀘어가 새해 카운트다운 축제의 중심으로 다시 한번 색다른 추억을 선사할 예정”이라며 “다양한 빛의 향연으로 대한민국을 대표하는 명소로 거듭나겠다”고 강조했다.