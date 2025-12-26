조직개편 및 경영진 인사 단행 정보보호부, 준법감시인 산하로 위상 높여 CIB마켓부문 신설해 생산적 금융 활성화 미래전략부문·WM·SME부문도 새로 꾸려

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 전환과 확장의 실행력을 높이는 데 방점을 찍은 조직개편과 경영진 인사를 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 조직개편의 4대 방향은 ▷고객신뢰·보호체계 강화 ▷생산적·포용적 금융 전환 ▷미래전략·디지털혁신 융합 ▷고객중심 시너지·가치 극대화다.

먼저 정보보호 조직을 대폭 강화했다. 지주 정보보호부를 기존 IT부문에서 준법감시인 산하로 이동하고 본부장급 전문가를 배치했다. 여기서 정보보호를 그룹 차원의 컴플라이언스 과제로 다룰 예정이다.

또한 정보보호 조직 내 ‘사이버보안센터’를 신설해 그룹 전체의 사이버 침해 대응 역량을 강화한다.

생산적 금융 컨트롤타워로 ‘CIB마켓부문’을 신설해 CIB(기업투자금융)와 자본시장을 유기적으로 연계한다. 이를 통해 KB금융의 강점인 인프라금융과 모험자본 역량을 결집해 혁신산업과 실물경제로의 자금 공급을 가속화할 방침이다.

그룹의 전략·시너지·ESG(환경·사회·지배구조)를 담당하는 ‘전략담당’과 AI(인공지능)·데이터·디지털혁신을 담당하는 ‘AI·DT추진본부’를 통할하는 ‘미래전략부문’도 신설했다.

이와 함께 ‘WM·SME부문’을 만들어 자산관리(WM)와 중소기업(SME) 고객에 대한 통합 설루션 제공을 추진한다. 이를 통해 그룹 차원의 종합 WM/연금 서비스를 활성화하고 WM×SME 협업모델을 정착시킬 예정이다.

핵심계열사인 은행은 고객신뢰 강화를 위해 소비자보호그룹 산하 전담조직을 신설한다. 보이스피싱 등 각종 금융사기에 적극 대응하기 위해 소비자보호그룹 산하에 ‘금융사기예방Unit’도 신설한다.

또한 생산적 금융 추진을 위한 전담 조직인‘성장금융추진본부’를 만든다. 포용금융 확대를 위해 하반기 중 포용금융부를 선제적으로 신설한 데 이어 여신관리·심사 조직을 재편해 실행력을 한층 강화할 예정이다.

경영기획그룹 산하에 AI·DT추진본부를 재편해 AI·디지털·데이터와 연계된 경영전략을 추진할 수 있는 기반을 구축했다. 디지털자산 제도화 흐름에 대비하기 위한 전담팀도 신설했다.

고객을 직접 만나는 대면 채널 영업점과 비대면 채널 디지털 애플리케이션 측에서도 접근성·편의성을 강화하는 방향의 조직 개편을 실시했다.

영업점 지원 역할을 하는 기존 12개 지역영업그룹을 5개의 영업추진그룹(강남, 강북, 수도권, 영남, 충청·호남)으로 재편 및 집중화한다.

또한 고객의 디지털금융 이용 편의성을 강화하기 위해 ‘UI/UX(사용자환경·경험) 및 디지털콘텐츠’ 관련 기능을 디지털영업그룹으로 통합했다. 비대면 플랫폼 개발을 총괄하는 조직을 신설해 스타뱅킹, 기업스타뱅킹 등 비대면플랫폼의 미래지향적 전환 동력을 강화했다.

임베디드 금융에 대해서는 기존 임베디드영업부를 ERP사업부와 플랫폼제휴사업부로 재편했다.