“주민 소통 강화해 동의율 제고 노력”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 서울 내 목동역 등 총 6곳, 1만4012세대에 대해 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정 공고됐다고 26일 밝혔다.

도심 공공주택 복합사업(도심복합사업)이란 민간의 정비사업이 어려워 장기간 정체된 역세권 등 노후 도심에 공공주도의 수용방식(현물보상)으로 주택을 신속히 공급하는 사업이다. 지난 2021년 최초로 도입된 이후 현재까지 LH는 총 46곳에 7만6000호 규모의 도심복합사업을 추진하고 있다.

이번에 지정 공고된 곳은 총 6곳으로 ▷목동역 인근 ▷목4동 강서고 ▷고은산 서측 ▷녹번동근린공원 ▷송중동 주민센터 인근 ▷미아16구역이다. 전체 면적은 53만345㎡, 1만4012세대에 달한다.

예정지구로 지정된 목동역 등 6곳이 예정지구 지정일부터 1년 이내 주민 2/3 이상(토지면적의 1/2 이상) 동의를 확보할 경우, 중앙도시계획위원회 및 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 최종 복합지구로 선정된다.

LH는 지속적인 주민 간담회, 컨설팅 등을 통해 주민 참여율을 독려, 동의율 제고에 집중해 2026년까지 복합지구로 선정될 수 있도록 관련 절차 속도를 높인다는 계획이다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “예정지구로 지정된 6곳이 조속히 본 지구지정으로 이어질 수 있도록 주민과의 소통을 더욱 강화할 것”이라며 “서울 주택공급이 조기에 추진될 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 진행하겠다”라고 밝혔다.