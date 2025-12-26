취임 147일만에 첫 공식 기자회견 부결된 ‘1인1표제’ 재추진 의사도

정청래(사진) 더불어민주당 대표가 26일 “2차 종합특검과 통일교 특검은 가장 빠른 시일 안에 속도감 있게 추진하겠다”고 못박았다. 정 대표는 “새해 1호 법안은 2차특검이 될 것이며 통일교 특검도 동시 추진하겠다”고 밝혔다.

법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 사법개혁에 대해서도 “흔들림 없이 신속하게 처리하겠다”고 기존 입장을 재차 강조했다. 좌초됐던 ‘1인1표제’를 내년 초 재추진해 6·3 지방선거를 승리로 이끌겠다는 방침도 밝혔다. 정 대표는 이날 국회에서 취임 147일만에 첫 공식 기자회견을 열고 “내란 청산과 개혁 완수를 향한 발걸음은 한 발짝도 물러설 수 없고 한시도 쉴 수 없다”면서 이같이 말했다. 이른바 3대 특검(김건희·내란·순직해병) 수사에서 미진한 부분을 한데 모은 2차 종합특검과 여야 정치인 연루 의혹이 인 통일교 특검을 곧장 추진하겠다는 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.

정 대표는 “2차 종합특검으로 노상원 수첩, 여인형 메모, 채해병 사건 구명로비 의혹, 국정농단 등을 포함해 12·3 비상계엄 내란 사태의 전말과 윤석열 정권의 모든 국정농단을 낱낱이 밝혀야 한다”며 “통일교 특검으로, 2022년 대선 당시 국민의힘의 쪼개기 정치 후원금 수수 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다”고 말했다.

이어 사법개혁과 관련 “비상계엄 내란 사태가 발생한지 벌써 1년도 지났지만, 아직도 처벌받은 책임자가 단 한명도 없다”며 “내란 세력을 엄정히 단죄해야 할 사법부가 오히려 내란 세력의 방패막이를 자처하며 내란 청산의 훼방꾼이 된 것이 문제”라고 지적했다. 특히 사법부를 향해 정 대표는 “조희대 사법부가 비상계엄 내란 사태 당시, 또 서부지법 폭동 사태 당시 사법부의 독립을 외쳤더라면 지금과 같은 사법부에 대한 국민 불신도 없었을 것”이라고 직격했다.

취임 이후 가장 큰 성과로 정 대표는 검찰·사법·언론개혁을 꼽았다. 정 대표는 “추석 귀향길 라디오 뉴스에 ‘검찰청은 역사 속으로 사라지게 되었다는 기쁜 소식을 전해드리겠다’고 했던 국민과의 약속을 지켰다”면서 “내란 청산을 위한 내란전담재판부 설치법을 통과시켰다”고 강조했다.

정 대표는 3대 개혁안 추진에 성과를 것에 대해 “국민 덕분이고, 이재명 대통령 덕분”이라고 공을 돌렸다. 이어 “국민 여러분들께서 ‘이만하면 됐다’고 하실 때까지 개혁의 페달을 밟아 나가겠다”고 덧붙였다.

주소현 기자·사진=임세준 기자