단기, 중기, 장기 대안 마련 시급

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회(회장 양진석)는 롯데칠성 광주공장 폐쇄가 현실화 될 경우 지역 차원의 단기·중기·장기 대안을 동시에 준비해야 한다고 26일 밝혔다.

광주경총은 “폐쇄 저지 노력과 불가피할 때의 연착륙 그리고 이후 산업 기능 재편을 병행하는 것이 중요하다. 당장 취해야 할 대응은 광주시와 북구청, 정치권, 노조, 시민단체가 함께하는 공론화 테이블을 구성해야 한다”면서 “폐쇄 철회 또는 부분 전환 등 변경”으로 명확히 하고 롯데칠성 광주공장에 사회적 협의 절차를 요구해야 한다“고 밝혔다.

이어 “‘일방 폐쇄’ 중단 요구 및 정보 공개가 필요하다. 롯데칠성 광주공장이 신제품 파일럿 생산과 소량 다품종, 초기 품질 안정화 등 특수 기능을 담당해 왔다는 점을 근거로 롯데칠성 본사에 기능 재평가를 요구할 필요가 있다” 며 “필요시 재무자료, 생산과 투자 계획, 인력 구조 등을 공유받아 폐쇄 외의 구조조정 수단 가능성을 검토해야 한다”고 제시했다.

롯데칠성 광주공장은 1984년 10월 가동을 시작한 공장으로 소속 근로자들에게 근무지 이동에 따른 이주비 지원, 교통비 지원, 사택 지원 등의 복지 시스템을 지원한다는 방침으로 추진 중이다.

롯데칠성 광주공장이 폐쇄 될 경우 일자리 감소와 우리지역 청년인구 유출로 이어질 수 있어 정치권, 시민 및 경제단체가 합심해 공론화와 해결책 마련이 주목받고 있다.

광주경총 김동찬 상임부회장은 “지역사회가 공동비상대책기구를 꾸려 공장 즉각 폐쇄 반대와 정상적 협의 절차 보장을 공식 요구해야 한다” 면서 “대기업 생산시설 지방 이탈 문제를 공론화하고 세제와 지원제도 개편 논의를 병행하고 일방 폐쇄 시에는 각종 지원 축소 등 채찍도 병행하는 투트랙 전략이 필요하다”고 말했다.