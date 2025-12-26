지역 생산 전기, 값싸게 직접 공급 전력 다소비 기업 투자 확대 전망 ‘한국 에너지 거점도시’ 도약 기대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 지산지소(地産地消)형 분산에너지 체계인 ‘분산에너지 특화지역’ 선정으로 지역 기업이 보다 싼 값에 전기를 공급받을 수 있는 구조가 갖춰져 지역 산업은 물론 국가 경쟁력 제고에도 크게 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

26일 울산시에 따르면 기후에너지환경부 에너지위원회의 특화지역 재심의 통과로 울산이 인공지능(AI) 데이터센터 등 에너지 기반 산업 육성을 가속화하면서 ‘대한민국 에너지 거점도시’로 도약할 수 있는 발판을 마련했다.

분산에너지 특화지역은 ‘분산에너지 활성화 특별법’에 따라 지역 내 생산 전기를 한국전력을 거치지 않고 직접 거래할 수 있도록 규제 특례가 적용되는 지역을 말한다. 따라서 지역 발전사의 전력 판매시장 진입이 가능해져 기업은 저렴한 요금으로 전력을 공급받을 수 있다. 또 규제 특례 적용으로 지역의 전기요금도 차별화할 수 있다.

이에 따라 울산시는 비싼 전기요금으로 어려움을 겪는 기업에 도움을 주면서 전력 다소비 기업 유치를 통해 일자리 창출하겠다는 청사진을 마련하고 특화지역 운영의 기반이 되는 ‘분산에너지 활성화 특별법’ 입법을 적극 건의해 왔다. 또 전국 최초로 ‘분산에너지 지원센터’도 발족하는 등 특화지역 지정을 위해 행정력을 집중해 왔다.

하지만 지난달 5일 기후에너지환경부의 제36차 에너지위원회에서 분산에너지 특화지역 ‘지정 보류’ 결정을 받았다. 보류 이유는 분산에너지 특화지역의 에너지원이 현 정부가 추구하는 신재생에너지원이 아닌 기존 LNG와 LPG 등 기존 에너지원을 활용한 점 때문이었다.

울산시는 이번 재심의를 앞두고 중앙정부 정책 기조에 맞춘 재생에너지 보완 계획을 마련하는 한편 중앙지방협력회의에서 대통령에게 직접 건의하는 등 산업수도 울산의 시급성과 타당성을 적극적으로 설명해 지난 25일 최종 지정을 이끌어냈다.

울산시가 지정된 분산특구 유형은 ‘전력수요 유치형’이다. 기존 분산에너지 발전소 인근이나 단지 내에 신규 전력 수요를 유치해 지역 내 전력 생산·소비 구조를 구축하는 방식이다.

이번 특화지역 지정으로 지역 발전사인 SK멀티유틸리티㈜의 300㎽급 열병합 발전소에서 생산한 전력을 직거래를 통해 값싸게 공급할 수 있게 됐다. 공급 대상은 분산에너지 특화지역인 울산 미포국가산업단지 내 SK-아마존웹서비스(AWS) AI 데이터센터와 석유화학 기업 등 17개 기업이다. 또 재생에너지와 친환경 수소 기반의 무탄소 전력도 단계적으로 공급할 계획이다.

울산은 총 575만 배럴 규모의 석유·천연가스 저장시설도 갖추고 있어 안정적인 연료 공급이 가능하다. 이런 이유로 인공지능(AI), 반도체, 이차전지 등 전력 다소비 산업을 중심으로 전력 수요가 큰 기업의 이전과 투자 확대가 기대되고 있다.

김두겸 울산시장은 “에너지 자급을 통해 합리적인 가격의 전기가 공급되면 기업 투자와 함께 양질의 일자리 창출로 이어질 것”이라며 “지역별 차등 전기요금제 도입을 추진해 기업에 가장 경쟁력 있는 에너지 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편 지난달 5일 1차 심의에서 보류된 경북 포항과 충남 서산도 이번에 지정돼 전국 분산에너지 특화지역은 경기, 부산, 전남, 제주를 포함해 7곳으로 늘었다.