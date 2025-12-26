플라스틱 폐기물 회수·재활용 업체 방문해 현장 점검 “플라스틱 문제는 기후위기 대응과 직결…플라스틱 지속 순환이용”

[헤럴드경제=이태형 기자] 김성환 기후에너지환경부 장관은 26일 “산업 현장의 치열한 노력이 결실을 볼 수 있도록 플라스틱이 지속해서 순환이용될 수 있는 순환경제 사회로의 전환을 하루빨리 앞당기겠다”고 말했다.

김 장관은 이날 경기도 화성시 일대의 플라스틱 폐기물 회수·재활용 산업 현장을 방문해 “플라스틱 문제는 기후위기 대응과 직결된 시대적 과제이자, 현 정부가 지향하는 지속가능한 미래를 위한 핵심 의제”며 이같이 밝혔다.

이번 현장방문은 현재 최종안 수립 단계인 ‘탈플라스틱 종합대책’의 완성도를 높이고 실제 현장 상황을 점검하기 위해 마련됐다.

첫 일정으로 김성환 장관은 폐전자제품 내 플라스틱을 파·분쇄하여 재생원료를 생산하는 ‘씨엔텍코리아’를 방문해 전자제품의 재활용 과정을 확인한다.

내년 1월부터 기존 중·대형 위주였던 생산자책임재활용(EPR) 대상 전자제품이 소형제품까지 확대됨에 따라 기후부는 전자제품에서 회수된 플라스틱 등이 다시금 전자제품류로 사용될 수 있도록 정책적 지원을 강화할 예정이다.

이어서 김 장관은 플라스틱을 회수·선별하는 ‘기은알에스’를 방문한다. 해당 선별장은 가정 등에서 배출된 플라스틱 폐기물을 회수해 품목·재질별로 분류한다.

김 장관은 선별장에서 광학선별장치 등을 통한 재질별 분류 과정을 살피고, 선별시설 현대화 방안에 대해 논의한다.

마지막으로 김 장관은 회수된 페트병을 분쇄·세척해 고품질 재생원료인 플레이크와 펠릿을 생산하는 알엠, 에이치투, 수퍼빈 등을 방문한다.

김 장관은 이들 회사의 현장에서 페트병이 다시 식품용기 재생원료로 만들어지는 ‘보틀 투 보틀(Bottle-to-Bottle)’ 과정을 점검한다.

내년부터 연 5000톤 이상의 생수·음료 페트병 생산자에게 10% 재생 원료 사용 의무 제도가 시행될 예정으로, 김 장관은 고품질 재생원료가 안정적으로 공급될 수 있도록 재활용 업계가 함께 노력해 달라고 요청한다.

앞서 기후부는 지난 23일 국회 의원회관에서 열린 ‘탈플라스틱 종합대책 대국민 토론회’에서 ‘탈플라스틱 종합대책(안)’을 공개했다.

대책에는 2030년까지 생활계와 사업장 배출 폐플라스틱을 전망치 대비 30% 이상 감축한다는 목표를 담았고, 세부대책별 이해관계자 간담회를 통해 각계각층의 의견을 수렴하고 관계부처 협의 등을 거쳐 내년 초에 최종안이 확정될 예정이다.