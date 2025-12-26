3분기 고객만족도 1위, 고객 참여 프로그램 확대 스마트홈·AI·로봇기술, 품질 혁신…신뢰 강화

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발의 아이파크가 연이은 완판으로 주목받고 있다. 호현 센트럴 아이파크를 시작으로 경기, 인천, 대구에 이어 지난달 11월 분양한 춘천 레이크시티 2차 아이파크까지 모든 물량이 계약됐다. 단순한 판매 실적을 넘어 소비자들이 아이파크 브랜드에 갖는 높은 신뢰도를 보여준 결과라는 평가가 나온다.

HDC현대산업개발은 고객만족도 향상을 위해 기술·품질 전반에서 꾸준히 혁신을 준비해왔다. 스마트홈 기술 고도화가 대표적이다. 서울원 아이파크에는 ▷인공지능(AI) 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 ▷AI 보안 솔루션 ▷AI 건물관리 시스템 등 첨단 기술이 본격 적용된다. 지하 주차장에는 전방위 카메라 기반 ▷스마트 주차유도 시스템이 적용돼 차량 이동을 실시간 추적하고 빈 주차구역을 안내한다.

단지 내 모빌리티 기술을 활용한 로봇 설루션 개발도 속도를 내고 있다. 고척아이파크에서는 HDC그룹의 공간 인공지능 사물인터넷(AIoT) 전문기업 HDC랩스가 로봇 전문기업과 공동 개발한 헬퍼 로봇을 시범 운영해 쓰레기봉투 수거·주문 음료 배달 등 생활 편의 서비스를 제공했다.

입주를 앞둔 이문아이파크자이(이문3구역 재개발)는 안면인식 스마트 원패스 시스템을 적용해 별도의 보안카드를 소지하지 않아도 단지 내외 출입이 가능하다. 이 뿐 아니라 블라인드 없이 실내 온도를 유지할 수 있는 ‘일사조절 필름 일체형 가변 창호 기술’ 등 품질 제고를 위한 기술 개발에도 속도를 내고 있다. 드론을 활용한 현장 점검도 병행해 근로자 안전 확인 및 시공 상황 모니터링을 강화하고 있다.

11월 데이터앤리서치 조사 결과 아이파크는 2025년 3분기 고객만족도 1위 아파트 브랜드로 선정됐다. 뉴스·커뮤니티·블로그 등 온라인 채널을 분석한 결과 상위 12개 건설사 브랜드 중 아이파크 관련 고객 만족 게시글은 2583건으로 가장 많다. 소비자 후기에서도 주거 동선·수납 효율, 교통 접근성, 스마트홈 설비 등이 높은 평가를 받았다.

HDC현대산업개발 관계자는 “아이파크는 주거공간을 넘어 고객의 일상에서 실제로 체감할 수 있는 만족을 제공하기 위해 노력해 왔다”라며 “앞으로도 고객의 목소리를 기반으로 품질 혁신과 서비스 개선을 지속해서 강화해 나갈 것”이라고 말했다.