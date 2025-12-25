[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘강남역 요식업계의 전설’ 박재우가 30년간의 경험과 노하우를 외식 창업을 꿈꾸는 이들을 위해 기꺼이 전수하겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 24일 방송된 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’(이하 ‘이웃집 백만장자’)에서는 자산 1500억 원, 30년 차 외식 사업가 박재우가 출연해 성공의 비결과 멈추지 않는 도전의 삶을 공개했다.

1997년 파스타 가게로 창업을 시작한 그는, 전성기 시절 24개 매장을 동시에 운영하며 강남역 먹자골목의 외식 트렌드를 주도했다. 현재는 강남역에 7개 매장을 운영하는 동시에, 경기도 군포에서 아들과 함께 수제 맥주 양조장을 이끌며 새로운 도전을 펼치고 있다.

이날 방송에서는 국제 대회 373회 수상에 빛나는 양조장 내부와 함께, 수제 맥주 탄생의 전 과정이 공개됐다. 특히 맥주 2톤을 생산할 때마다 발생하는 600~700kg의 찌꺼기를 “지역 농가에 기부해 비료로 활용하고 있다”고 알려 눈길을 끌었다. 여기에 박재우의 집이 당대의 톱스타 “심은하의 집주인이었다”는 뜻밖의 과거도 공개돼 시청자들의 흥미를 자극했다.

박재우는 모두가 힘들었던 IMF 시기, 월 순이익 8천만 원의 신화를 썼다. 그는 당시 압구정, 청담동의 트렌드를 빠르게 파악해 파스타로 메뉴를 정했고, 강남역 상권을 정확히 분석해 합리적인 가격으로 승부수를 던졌다. 또한 캐시백 개념 적용하고, 즉석사진 이벤트 등을 통해 고객들과 소통했다.

이후 오픈한 패밀리 레스토랑은 월 매출 최고 4억 원을 기록하며 연이은 대박을 터트렸다. 그의 아내는 “현금다발을 들고 다니는 게 무서워 검정 비닐봉지에 위장했다”고 회상했다. 지금까지도 메뉴 개발은 직접 하고 있다는 박재우는 “내가 좋아하는 맛이 아니라, 잘 팔리는 맛을 찾는 게 핵심”이라고 전했다.

또한 장사의 성공에 있어 직원들의 역할을 강조하며, “지금도 매달 순이익의 20%를 직원 인센티브로 지급하고 있다고” 밝혔다.

매달 패션, 인테리어, 트렌드 등에 관한 19개의 잡지를 구독하며 트렌드를 공부하는 그의 수십 년 습관도 공개됐다. 그의 꿈은 “건물주보다는 콘텐츠주”였다. 콘텐츠가 많으면 장사를 쉽게 할 수 있다는 것이었다. 서장훈은 “이런 노력 없이 1500억이 하늘에서 떨어졌겠냐”며 감탄했다.

한편 박재우는 방송을 통해 ‘프랜차이즈’에 대한 솔직하고 단호한 생각도 전했다. 그는 “(가맹점주들이) 2~3억 정도 투자하는데, 그게 전 재산인 경우가 많다. 누군가의 인생을 책임진다는 건 힘든 일”이라고 속내를 털어놨다. 이어 창업을 준비하는 이들에게 “일단 하지 말라고 하고 싶다. 지금 한국 외식업계는 자영업자의 지옥”이라고 냉정한 현실을 짚었다.

그러면서도 “꼭 해야겠다면 상권 분석을 제대로 공부하고, 반드시 관련 업종에서 경력을 쌓아야 한다”고 조언했다. 마지막으로 “제 연락처가 매장에 있으니 조언이 필요하면 연락 달라. 성심껏 답변해드리겠다”고 진심을 전했다. 이에 서장훈과 장예원이 “바쁜데 괜찮으시겠냐”며 걱정하자, “괜찮다”고 답해 감동을 안겼다.

다음 주에는 ‘치킨집 회장님이 천억 모으는 이유’ 김재곤 편이 방송된다. EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’는 매주 수요일 밤 9시 55분 방송되며, 방송 이후에는 넷플릭스·Wavve 등 OTT에서도 시청할 수 있다.