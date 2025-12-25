[헤럴드경제=최은지 기자] 쿠팡이 자체 조사를 통해 개인정보 유출 용의자를 특정했다고 발표한 가운데 경찰은 쿠팡 측으로부터 증거물을 임의제출 받고 검증에 나섰다.

수사기관이 피의자로부터 직접 압수한 것이 아닌 만큼, 증거의 오염이나 조작 여부를 확인하는 과정이 필수적이라는 판단이다.

서울경찰청 사이버수사과는 25일 언론 공지를 통해 “지난 21일 쿠팡 측으로부터 피의자가 작성했다는 진술서와 범행에 사용됐다는 노트북 등 증거물을 임의제출 받았다”고 밝혔다.

확보된 물품은 수사관이 현장에서 압수수색 영장을 통해 확보한 것이 아니라, 사측이 수사관서에 제출한 것이다. 이에 따라 경찰은 현재 해당 진술서가 실제 피의자에 의해 작성된 것인지, 제출된 노트북이 범행에 쓰인 ‘그 기기’가 맞는지 등을 정밀 분석하고 있다.

앞서 경찰은 쿠팡 수사에 착수해 개인정보 유출 용의자로 지목된 중국 국적 전직 직원의 행방을 추적하는 동시에 쿠팡 내부 관리시스템의 문제점도 병행 수사 중이다.

앞서 쿠팡은 이날 보도자료를 통해 “고객 정보를 유출한 전직 직원이 범행 일체를 자백했고, 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다”고 밝혔다.

또한 범행 도구인 노트북과 하드디스크를 모두 회수했다며 외부 전송은 없었던 것으로 조사됐다고 밝혔다.