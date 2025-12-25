“지진 발생 깊이 19km…피해 없을 듯”

[헤럴드경제=차민주 기자] 25일 오후 3시 37분 20초 충남 보령시 서남서쪽 10km 해역에서 규모 2.0의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 36.29도, 동경 126.51도이며 지진 발생 깊이는 19km이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 전망했다.