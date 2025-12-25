[헤럴드경제=문영규 기자] 마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 태국, 캄보디아 등 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정이다.

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 체포한 황씨에 대해 이날 중 구속영장을 신청할 예정이라고 25일 밝혔다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 일정은 아직 정해지지 않았으나 이르면 오는 26일 진행될 것이란 관측이다.

황씨는 전날 오전 한국에 입국, 자진출석 의사를 밝혔고 경찰에 체포돼 현재 경찰서 유치장에 수감돼 있는 상태다.

황씨는 영장실질심사 출석을 위해 법원으로 이동하는 과정에서 취재진 앞에 모습을 드러낼 것으로 예상된다.

도피 생활을 이어오던 황씨가 대중 앞에 노출되는 건 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 이후 처음이다.

그러던 황씨는 지난 2023년 12월 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 태국으로 도피했다.

그는 그해 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있다.

경찰은 황씨의 해외 도주로 수사를 더 이상 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재파악)를 요청하고, 여권 무효화 조처를 했다.

황씨의 근황이 알려진 것은 지난 10월이었다. 한 매체의 보도를 통해 그가 캄보디아로 밀입국했고 호화로운 생활을 해 온 것으로 전해졌다.

이후 황씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했다.

경찰은 자세한 범죄 사실에 대해서는 조사가 더 필요하다는 입장이다.

경찰은 황씨가 마약을 취득한 경위 등 유통경로에 대해서도 수사를 확대할 계획이다. 또 황씨가 해외에 머무르는 동안 위법행위를 저질렀는지도 살필 방침이다.

황씨는 남양유업 창업주 외손녀라는 점과 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 관심을 모았다.

그는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았고, 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았다.