‘크리스마스 명소’ 백화점, 매출·방문객 증가 대형마트도 홈파티·디저트·선물 매출 급증 ‘계엄 부진’ 씻은 유통가, 내년 할인전 예고

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 12·3 비상계엄 여파로 매출 타격을 입었던 국내 유통가가 웃음을 되찾았다. 대규모 할인 행사와 크리스마스 이벤트를 선보이며 연말 실적 회복세를 보이고 있다.

25일 업계에 따르면 이달 백화점과 대형마트 등 유통가의 연말 매출 실적은 전년 같은 기간과 비교해 두 자릿 수 증가했다. 최근 고환율·고물가로 위축된 소비 심리를 감안하더라도, 전통적인 성수기인 연말 매출 수준을 회복했다는 평가까지 나온다.

특히 다양한 연출로 ‘크리스마스 명소’로 자리 잡은 백화점의 매출 및 방문객 증가가 두드러졌다. 신세계백화점은 이달 1일부터 23일까지 전체 매출이 전년 동기 대비 16% 늘었다. 품목별로 살펴보면 ▷럭셔리 주얼리·시계(23%) ▷스트리트 패션(15%) ▷식품(15%) ▷가전(14%) ▷여성 패션(9.6%) ▷리빙(8.9%) ▷남성 패션(7.4%) 등이다. 신세계백화점 관계자는 “올해는 소비 심리 회복과 10월 초부터 찾아온 이른 추위에 미뤄졌던 아우터 구매 수요 등이 발생하면서 패션 카테고리에서 반등이 있었던 것으로 보인다”고 분석했다.

신세계프라퍼티가 운영하는 스타필드는 올해 크리스마스 캠페인을 시작한 지 한 달 만에 하남∙고양∙안성∙수원∙코엑스몰 누적 방문객 1000만명을 기록했다.

지난 10월부터 ‘크리스마스 공방’을 주제로 테마 연출을 진행 중인 더현대 서울도 방문객이 급증했다. 이 기간 주중 평균 약 6500명, 주말 평균 1만여명이 더현대 서울의 크리스마스 전시를 찾은 것으로 집계됐다. 전년 동기 대비 14%가량 늘어난 수치다. ‘크리스마스 마켓’을 진행 중인 롯데백화점 잠실점과 롯데월드몰의 이달 1~22일 매출은 전년 동기 대비 10% 증가했다.

대형마트에서는 연말 선물 등 일부 품목 매출이 증가했다. 이마트는 이달 15~20일 간편생선회 매출이 전년 동기 대비 24% 크게 늘어났다. 케이크·디저트는 14.2%, 디지털 가전은 13.5% 매출이 증가했다. 이마트 관계자는 “홈파티 수요로 생선회 매출이 늘었고, 가전 부문은 고등학생·대학생 대상으로 진행 중인 특별할인행사가 영향을 미쳤다”고 설명했다.

롯데마트도 이달 1~23일 한우 상품의 매출이 전년 동기 대비 20% 늘었다. 냉장·냉동 디저트 매출은 각각 15%, 30% 증가했다. 전자게임 매출도 40% 증가했다. 홈플러스는 연말 행사인 ‘윈터 홈플런’의 1주차 주말(18~20일) 연어(103%), 오징어(75%), 랍스터(49%), 냉동 새우(32%) 등 파티용·특별식 재료 판매가 전년 동기 대비 크게 늘었다고 앞서 밝혔다. 강정(46%)이나 초밥(26%), 치킨(22%) 매출도 증가했다.

유통업계는 지난해 12·3 비상계엄 여파로 12월부터 올해 초까지 큰 폭의 매출 하락을 경험했다. 당시 대통령 탄핵결의안 표결을 둘러싼 정치 갈등 등 국내 상황이 격변기를 맞으면서 연말연시 각종 회식, 모임이 줄어든 탓이다.

일부 업체는 다양한 행사와 이벤트로 되살아난 열기를 내년 초까지 이어갈 방침이다. 이마트는 주말을 중심으로 3~4일간 운영하던 ‘고래잇 페스타’를 7일간 진행하고, 행사 품목을 30% 이상 늘리기로 했다. 전국 이마트 매장뿐 아니라 이마트에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 페스타를 열 계획이다.

롯데마트와 롯데슈퍼도 주요 생필품 등을 최대 반값에 판매하는 ‘통큰데이’를 새해부터 매달 정기 행사로 운영하기로 했다.