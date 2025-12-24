임직원과 함께 기부·봉사 릴레이 전개 장애인 복지관·백혈병 환아·위기아동 지원까지

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대엘리베이터가 연말을 맞아 소외된 이웃을 위한 기부와 봉사활동을 펼치며 기업의 사회적 책임을 실천했다.

현대엘리베이터는 24일 충북 충주 스마트캠퍼스에서 충청북도장애인종합복지관에 후원금 2000만원을 전달했다고 밝혔다. 이번 기부금은 사내에 운영 중인 장애인 카페 ‘엘리스카페’ 수익금으로 마련됐다. 임직원들이 엘리스카페를 이용할 경우 결제 금액의 50%가 자동으로 기부금으로 적립되는 방식으로, 누적된 금액을 임직원 개별 명의로 기부해 의미를 더했다.

엘리스카페는 지난 2월 충주 스마트캠퍼스에 문을 열었다. 현대엘리베이터는 장애인 바리스타 4명을 직원으로 채용해 안정적인 일자리를 제공하고 있으며, 카페 운영을 통해 장애인의 자립을 지원하는 사회적 가치 창출 모델로 주목받고 있다.

백혈병 환아를 위한 나눔도 이어졌다. 현대엘리베이터는 지난 18일 한국백혈병어린이재단에 후원금 2000만원과 함께 1년여간 임직원들이 자발적으로 모은 헌혈증서를 전달했다. 현대엘리베이터는 2009년부터 17년째 백혈병 및 소아암 환아 지원을 이어오고 있으며, 현재까지 누적 후원금 8270만원과 헌혈증서 2210장을 전달했다.

임직원이 직접 참여하는 기부 활동도 이어졌다. 현대엘리베이터는 이달 초 일주일간 ‘1등 DNA 초콜릿’ 사내 판매 행사를 진행했다. 회사의 한 해 성과를 상징하는 현대 아산타워와 모듈러 엘리베이터 등을 형상화한 초콜릿을 제작해 임직원에게 판매하고, 수익금 전액을 국제구호개발 NGO 월드비전에 기부했다. 약 900개가 판매돼 총 1300만원의 기금이 마련됐으며, 해당 금액은 위기 아동·청소년 지원 사업에 사용될 예정이다.

이와 함께 자원 재활용과 연계한 사회공헌 활동도 펼쳤다. 현대엘리베이터는 지난달 임직원 물품 기부 캠페인 ‘현대:Re’을 통해 의류, 가방, 인형, 가전제품 등 총 1862점의 물품을 모았다. 기부된 물품은 장애인을 고용해 자립을 돕는 재활시설 ‘굿윌스토어’에 전달돼 재판매된다. 지난 5일에는 임직원 20여 명이 굿윌스토어 도봉점을 찾아 물품 정리와 매장 운영을 돕는 봉사활동에도 참여했다.

현대엘리베이터 관계자는 “임직원들의 자발적 참여로 이뤄진 연말 사회공헌 활동인 만큼 의미가 크다”며 “지역사회와 소외계층을 향한 작은 나눔이 연말을 따뜻하게 마무리하는 데 보탬이 되길 바란다”고 말했다.