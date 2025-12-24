주제·참여자 비공개 점심 모임…협업 강화·일하기 좋은 문화 조성

[헤럴드경제=김유진 기자] 교보증권은 직원 간 소통과 협업을 강화하기 위한 프로그램인 ‘블라인드 테마런치’를 운영하고 있다고 24일 밝혔다. 이 프로그램은 부서 간 교류를 넓히고 조직 내 협력 문화를 정착시키기 위해 올해 초 도입됐다.

블라인드 테마런치는 사전에 주제와 참여자를 공개하지 않은 채 점심 모임을 진행하는 방식이다. 행사 당일 공통된 테마가 공개되면 직원들이 식사를 함께하며 자유롭게 대화를 나누도록 구성됐다. 운영 절차는 ‘테마별 블라인드 참여 통보’와 ‘점심 식사 초대’를 시작으로, 간단한 소통 정보 전달과 테마 제시, 이후 자유로운 대화와 식사 순으로 진행된다.

올해 프로그램은 총 다섯 차례 열렸으며, ‘초등학생 입학’, ‘여름휴가’, ‘웨딩마치’, ‘AI 프론티어’, ‘12월 생일자’ 등 일상과 업무를 아우르는 다양한 주제가 선정됐다. 공통 관심사를 중심으로 이야기를 나누는 구조인 만큼, 직무나 직급을 넘어 자연스럽게 공감대를 형성할 수 있었다는 평가다.

특히 영업 부서와 지원 부서 직원들이 함께 참여하도록 설계해, 평소 접점이 많지 않았던 구성원 간 교류를 늘리고 협업 가능성을 넓히는 데 초점을 맞췄다. 회사 측은 이러한 방식이 직원 간 심리적 거리를 줄이고 조직 전반의 소통 분위기를 개선하는 데 도움이 되고 있다고 설명했다.

교보증권 관계자는 “일상적인 대화가 쌓이면서 조직에도 긍정적인 변화가 만들어진다”며 “직원들이 보다 편안한 분위기에서 의견을 나누고 서로를 이해할 수 있도록 다양한 소통 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 교보증권은 소통 중심의 기업문화를 사회공헌 활동으로도 확장하고 있다. 회사는 자발적인 봉사 참여를 장려하기 위해 한 해 동안 사회공헌 활동에 적극 참여한 부점과 임직원을 ‘으뜸 드림이’로 선정했다. 부점 부문에서는 참여도가 높은 세 곳에 각 100만원의 후원권을, 개인 부문에서는 우수 참여 직원 네 명에게 각 50만원의 후원권을 지급했다. 후원권은 수상자들이 직접 선택한 복지단체에 전달돼 도움이 필요한 이웃을 지원하는 데 사용될 예정이다.