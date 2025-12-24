2025 하반기 우주항공산업발전포럼 차재병 KAI 대표 ”우주산업 확장 계기“ 업계 “단일업체 선정 시 생태계 위축 우려” “복수기업 양산 구조로 생태계 확장 필요”

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 우주항공업계가 뉴스페이스 시대 국가 안보와 우주산업 경쟁력을 좌우할 핵심 기술로 초소형위성을 지목하며, 민군 겸용 초소형위성 체계개발 사업 등에서 복수업체 기반 양산 구조를 적극 검토해야 한다고 강조했다.

한국우주항공산업협회와 우주항공산업발전포럼은 24일 서울시 중구 한국프레스센터에서 ‘K-스페이스 시대, 초소형 위성으로 여는 산업 생태계’를 주제로 ‘2025 하반기 우주항공산업발전포럼’을 개최했다. 이날 행사는 초소형위성사업의 연구개발(R&D)를 넘어 양산·산업화를 논의하기 마련됐으며 국회, 정부, 우주항공 산·학·연 관계자 등 약 110명이 참석했다.

차재병 한국항공우주산업(KAI) 대표이사는 축사를 통해 “우주 개발이 소수의 대형 위성 중심에서 다수 위성을 군집으로 운용하는 시대로 전환되고 있다”며 “이 변화의 중심에 초소형위성이 있다”고 말했다. 그는 “초소형위성은 감시·정찰, 통신, 재난 대응 등 국가 안보와 국민 안전을 지키는 핵심 자산이자, 반복 생산과 대량 양산이 가능한 산업 모델로 우주산업을 연구개발 중심에서 제조·공급 중심 산업으로 확장시키는 계기”라고 설명했다.

이날 패널토론에서 김지홍 KAI 미래융합기술원장은 초소형위성의 산업적 의미에 대해 “지금 우리가 이야기하는 우주 생태계는 아직 완성된 산업 생태계라기보다는 연구개발(R&D) 중심 구조에 가깝다”며 “초소형위성은 한국 우주산업이 처음으로 산업 생태계로 전환할 수 있는 계기를 제공한 분야”라고 평가했다. 이어 “초소형위성이 등장하면서 저비용·대량·가성비 기반의 산업 생태계가 가능하다는 비전 아래 관련 사업이 출범했다”고 설명했다.

“지금은 경쟁 아닌 함께 목소리 내며 산업 키울 시기”

그는 현재 추진 중인 민군 겸용 초소형위성 사업 구조에 대해 “개발 단계에서는 경쟁 체제를 통해 경쟁력 있는 위성 모델을 확보하는 방식이 비교적 안정적으로 작동해 왔다”면서도 “문제는 궁극적 목표인 군집위성 양산 단계에서 단일 업체를 선정하는 구조가 과연 산업 생태계 관점에서 적절한가 하는 점”이라고 지적했다.

김 원장은 “초소형위성 군집 사업은 예산 구조상 정지궤도 위성과 비교해 수익성이 높다고 보기 어렵고, 기업들은 제한된 사업성 속에서 혁신을 통해 간신히 수익성을 만들어야 하는 현실”이라며 “이 과정에서 단일 업체만 생존하고 나머지 기업들이 생태계에서 이탈하게 된다면, 아직 초기 단계에 있는 산업 생태계 자체가 위축될 수 있다”고 우려했다.

이어 “아직 생태계가 충분히 구축됐다고 자신 있게 말하기 어려운 시점에서 단수 업체를 선정하는 방식이 과연 적절한지에 대해서는 재검토가 필요하다”며 “지금은 경쟁을 통해 탈락시키기보다는, 함께 목소리를 내며 산업을 키워가야 할 시기”라고 강조했다.

또한 “초소형위성은 단기 수익성만 놓고 보면 매력적인 사업이 아닐 수 있지만, 확장성을 고려하면 정부가 산업화 방향으로 조금 더 끌어준다면 충분히 성과를 낼 수 있다”며 “K-방산에 이어 K-우주방산이라는 새로운 영역이 형성돼야 하며, 정찰·감시 위성을 시작으로 초소형위성이 그 다음 주자가 될 수 있다”고 전했다.

“기술 검증 후 복수 기업 참여 구조로 생태계 확장해야”

최종진 LIG넥스원 부사장 역시 초소형위성 산업화의 핵심 과제로 복수기업 참여 구조를 강조했다.

최 부사장은 “우주 분야도 결국 자본시장과 산업 영역으로 들어와야 국민적 관심과 지속 가능한 성장이 가능하다”며 “정지궤도 위성은 여전히 고신뢰성 중심의 올드 스페이스 방식으로 가고, 초소형위성은 타임 투 마켓과 사업성을 중시하는 뉴스페이스 방식으로 접근해야 한다”고 설명했다.

이어 초소형위성 사업 구조와 관련해 “정부가 이를 일반 사업으로 추진하고, 복수 기업이 연구개발에 참여하도록 한 점은 산업화의 물꼬를 튼 결정”이라면서도 “최종 단계에서 최저가 입찰 방식으로 단일 양산업체를 선정할 경우, 기술 경쟁력이 아닌 자본력에 의해 생태계의 향방이 결정될 수 있다는 점은 우려된다”고 지적했다.

최 부사장은 “이 경우 협력기업과 연구개발 인력이 함께 사장될 위험이 크다”며 “기술이 검증된 이후에는 복수 기업이 참여하는 양산 구조를 통해 산업 생태계를 건전하게 유지·확장할 필요가 있다”고 강조했다. 그는 “완성도를 끝까지 끌어올린 뒤 시장에 나가는 방식보다, 생태계를 먼저 만들고 시장에서 경쟁하며 성장할 기회를 주는 것이 뉴스페이스의 본질”이라고 덧붙였다.

또한 글로벌 경쟁 환경을 언급하며 “현재 K-방산이 성장세에 있지만 5~10년 뒤에도 경쟁력을 유지하려면 산업 구조의 다양화가 필수적”이라며 “이미 진행 중인 사업 가운데 산업화가 가능한 분야는 제도를 통해 빠르게 개선해 시장 진입 시점을 앞당겨야 한다”고 전했다.