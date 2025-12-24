개막전 포함 4개 대회 신설

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 24일 2026시즌 KLPGA 정규투어 일정을 발표했다.

내년 3월 태국에서 열리는 개막전을 시작으로 11월까지 총 31개 대회로 치러진다. 총상금은 347억원, 대회당 평균 상금은 약 11.2억 원으로 편성돼 역대 최대 규모를 기록했다. 이는 2025시즌(31개 대회·총상금 346억 원) 대비 약 1억원 증가한 수치다.

신설 대회는 총 4개다. 시즌 개막전인 ‘000 챔피언십’은 태국에서 총상금 12억원 규모로 개최되며, 국내 개막전으로는 총상금 10억원의 ‘더 시에나 오픈(가칭)’이 열린다. 4월 마지막 주에는 총상금 12억 원의 ‘DB 위민스 챔피언십(가칭)’이, 10월에는 ‘000 오픈’이 개최된다.

상금 증액이 확정된 대회도 있다. ‘넥센·세인트나인 Masters 2026’은 지난해 총상금 9억원에서 1억원이 증액돼 10억원으로 편성됐고, ‘2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈’는 지난해 12억원에서 3억원이 증액돼 총상금 15억원을 놓고 펼쳐진다. 이외에도 일부 스폰서가 상금 증액을 계획하고 있어 2026시즌 KLPGA투어의 총상금 규모는 더욱 확대될 것으로 보인다.

또한, KLPGA에서 가장 오랜 역사와 전통을 자랑하는 ‘KLPGA 챔피언십’은 2026시즌부터 총상금 15억 원 규모로 개최된다.

김상열 KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 KLPGA투어 일정을 발표하게 되어 뜻깊게 생각한다. 한국여자골프의 발전을 위해 대회 개최를 결정해 준 모든 스폰서들과 골프 팬 여러분에게 감사드린다”며 “KLPGA는 앞으로도 선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다. 오는 3월 개막하는 2026시즌 KLPGA투어에도 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 전했다.