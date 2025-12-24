[헤럴드경제=최원혁 기자] 자동차 전용도로를 걷던 노인이 시민의 신고로 가족 품에 무사히 돌아갔다.

23일 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에 따르면 경찰서에 “자동차 전용도로에 사람이 있는데 위험해 보인다”는 신고가 들어왔다.

현장에 도착한 경찰은 자동차 도로 옆을 위험하게 지나고 있는 한 노인을 발견했다. 이에 경찰관은 “어르신 왜 여기 계시느냐”고 묻자 노인은 “여기가 어딘지 모르겠다”고 답했다.

차들이 다니는 위험한 상황에 경찰관은 노인을 순찰차에 태우고 파출소로 이동했다. 알고보니 그는 경기 용인에서 충남 아산까지 70㎞ 넘는 거리를 하루종일 걸었다고 했다.

조회 결과 노인은 5일 전 신고가 들어온 실종자인 것으로 확인됐다. 경찰은 식사도 하지 못했다는 노인에게 물과 음식을 대접하고, 가족에게 연락해 가족 품에 무사히 돌아갈 수 있도록 도왔다.

경찰 관계자는 “작은 신고 하나, 현장의 빠른 판단이 소중한 생명과 가족을 지켜냈다”며 “신고는 언제나 큰 힘이 된다”고 말했다.