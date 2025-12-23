가맹점 카드영업 목적 내부 직원 소행 “외부침투 아니라 추가 확산 염려없다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 신한카드는 가맹점 대표자의 휴대전화번호와 생년월일을 포함한 개인정보 약 19만건이 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 23일 밝혔다. 이번 유출 사고에는 5개 영업소의 직원 12명이 연루된 것으로 파악된다.

이날 신한카드에 따르면 가맹점 대표자의 ▷휴대전화번호 18만1585건 ▷휴대전화번호·성명 8120건 ▷휴대전화번호·성명·생년월일·성별 2310건 ▷휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등 총 19만2088건이다.

유출 기간은 2022년 3월부터 올해 5월까지다. 다만 현재까지 조사에 따르면 주민등록번호 등의 개인정보나 카드번호·계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다고 말했다. 또 가맹점 대표자 외 일반 고객정보는 유출되지 않은 것으로 전해진다.

신한카드는 일부 직원이 신규 카드 모집 실적을 올리기 위해 일탈행위를 하면서 비롯된 일이라고 설명했다. 이들은 개인정보가 조회된 모니터 화면을 카메라로 찍어 설계사에서 보내는 방식 등으로 개인정보를 빼낸 것으로 알려졌다.

신한카드는 이들을 업무에서 배제하고 형사 고발 등 추가 조치를 검토하고 있다. 신한카드 관계자는 “영업점을 관리하는 내부 직원이 가맹점 대표자를 대상으로 신규 카드 모집 실적을 올리고 싶어서 신규 가맹점 대표자의 정보를 설계사에게 제공하는 과정에서 유출됐다”며 “마케팅 동의를 하지 않은 사람들도 있어서 원래는 제공하면 안 되는 정보”라고 말했다.

신한카드는 “현재 유출된 정보로 인한 피해는 없는 것으로 확인된다”며 “그러나 피해가 발생할 경우 적극적으로 피해 보상에 나설 계획”이라고 언급했다.

이번 유출은 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보가 외부로 유출됐다는 증거를 개인정보보호위원회에 신고하면서 드러났다.

개보위는 지난달 12일 신한카드에 관련 자료 제출을 요청했고, 신한카드는 이튿날부터 제보 자료와 내부 자료를 대조하는 등 사실관계 확인에 착수했다.

신한카드는 현재까지 확인된 조사 결과를 홈페이지에 공지하고 사과문을 게시했으며, 해당 가맹점 대표자들에게 개별 안내를 진행하고 있다. 또 본인의 정보 포함 여부를 확인할 수 있는 전용 조회 페이지도 마련했다.