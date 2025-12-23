인천 송도 사격장서 비극 무기한 영업 정지, 관리 부실 논란

[헤럴드경제=한지숙 기자] 인천 송도의 한 민간 사격장에서 20대 남성이 자신이 쏜 권총에서 발사된 실탄에 맞아 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

23일 소방 당국과 경찰 등에 따르면 전날 오후 5시 14분쯤 인천시 연수구 송도동 한 민간 사격장에서 손님인 A(21)씨가 실탄에 맞았다.

이 사고로 A씨는 머리 부위를 크게 다쳐 그 자리에서 숨졌다.

A씨는 우울증과 조현병을 앓고 있었던 것으로 조사됐다. 당시 그는 사격장에 3만원을 내고 실탄 10발을 쏘던 중 자신의 권총에서 발사된 총탄에 맞아 쓰러졌다.

경찰은 A씨가 자신을 향해 실탄을 발사한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.

경찰은 해당 사격장의 영업을 무기한 정지하도록 조치했으며, 운영상 과실이 있는지 추가로 조사할 방침이다.

해당 사격장은 지하철역과 이어진 유명 쇼핑몰 바로 옆 상가에 위치해 있으며 인터넷에선 ‘이색 데이트 장소’로 소개하는 글이 다수 올라와 있다.

이번 사고로 ‘사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률’에 따라 경찰의 허가를 받아 운영되는 민간 사격장의 관리 부실이 도마에 오를 것으로 예상된다. 사고 예방 조치 부분을 손 봐야하는 것 아니냐는 지적이다.

앞서 2018년 9월에도 서울 중구 명동 실탄사격장에선 30대 남성이 실탄에 목 부위를 맞아 숨진 일이 있었다.

특히 관련 법은 14세 미만 미성년자와 음주자뿐만 아니라 심신 상실자, 위해 발생 우려자 등의 이용을 제한해야 한다고 명시하고 있다. 우울증과 조현병을 앓고 있던 A씨는 별다른 제한 없이 사격장을 이용한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “사격장의 운영상 과실 여부는 아직 확인되지 않았다”며 “구체적인 경위를 조사할 계획”이라고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.