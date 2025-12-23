[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 승기천 수질이 꾸준히 개선되고 있다.

인천 연수구는 수질개선 사업을 통해 지난 2023년 2월 3등급이었던 승기천 수질이 1등급(BOD 2 이하)으로 대폭 향상됐다고 23일 밝혔다.

연수구가 인천보건환경연구원에 의뢰해 실시한 ‘2025년 승기천 월별 BOD 분석’을 보면, 2025년 승기천의 BOD 수치는 전반적으로 개선된 수치를 기록했다.

특히 7월에는 1.9mg/L로 1등급 수질을 기록한 뒤 11월 현재까지 5개월 연속 1등급 수질을 유지하고 있다.

구는 승기천 관리권을 이관한 뒤 물길 복원과 붕괴한 호안 정비, 퇴적물 제거, 유지용수 개선 등 고질적인 악취와 수질개선을 위해 행정력을 집중했다.

특히 자연적 여울을 재조성해 하천 물길을 회복시키고 처리가 어려웠던 승기 2교 부근 퇴적물 등 20여 t을 특수 공법을 활용해 처리했다.

또 승기천 내 악취가 많이 발생하는 5개 지점을 선정해 차집찬넬 정비를 완료하고 악취 문제를 개선했다.

이밖에 퇴적물 제거용 수륙양용차를 도입, 운용하고 하상 정비 등 수질·악취 개선 사업을 진행했다.

만수하수처리장의 시설 개선을 통해 승기천에 공급되는 수질을 기존 ‘방류수’에서 ‘재이용수’로 개선했고 기존 공급량도 하루 3만5000t에서 5만 t으로 늘릴 예정이다.

현재 인천시에서 추진 중인 ‘승기천 지역맞춤형 통합하천사업’도 내년도 착공을 앞두는 등 체계적인 승기천 수질 관리 사업도 본궤도에 올랐다.

이 사업이 완료되면, 승기천 제방 보축 정비를 통한 치수안정성 강화는 물론 산책로 확장과 쉼터 조성, 생태수로 및 교량 분수 설치 등 다양한 친수시설이 마련될 전망이다.