민선 7·8기 국고 10조·전국 중위권 경제 도약·합계출산율 1위 등 성과

AI·에너지 대전환·글로벌첨단산업 중심·과학기술진흥원년 비전 밝혀

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]김영록 전라남도지사는 23일 도청 브리핑룸에서 2025년 송년기자간담회를 열어 국고 10조 시대 개막, AI·에너지 미래기반 대거 마련 등 민선 7·8기 성과를 설명하고, 전남 대부흥 비전과 2026년 도정 방향을 발표했다.

도정 주요 변화는 ▲국고예산 6조 원대에서 사상 최초 10조 원시대 개막 ▲도 예산 2018년 7조 5천700억 원에서 2025년 82% 증가한 13조 7천600억 원 편성 등이다. 또 ▲2022년 3월부터 7차례에 걸친 4천560억 원 규모 민생안정대책을 추진하는 등 재정 기반을 대폭 확충하며 지역 성장과 도민 삶의 안정을 뒷받침했다.

또한 민선7·8기 7년간 ▲이차전지·에너지 등 첨단산업 분야 55조 원 규모 투자유치 ▲블루이코노미 비전 선포 후 AI 데이터센터 유치, 분산에너지특구 전남 전역 지정, 해상풍력 집적화단지 지정 등 AI·에너지 미래기반이 대거 마련되며 지역경제의 새로운 모멘텀을 만들었다.

이같은 변화에 힘입어 도민 소득은 역대 최고 순위를 기록했다. 1인당 개인소득은 전국 12위에서 사상 최초로 9위를 달성했고, 가구소득 역시 전국 16위에서 전국 8위로 상승하며 주요 경제 지표가 전국 중위권 수준으로 올라섰다.

전남도는 또 ▲정부 5극 3특 국가균형발전 전략을 선도하기 위한 광주·전남 특별광역연합 ▲전남·광주·전북 호남권 메가시티 경제 동맹 ▲전남·부산·경남 남해안권 발전 협력 ▲전남·경북 영호남 상생 프로젝트 등 초광역 협력을 주도하며 지역의 위상을 크게 높였다.

도민 삶과 밀접한 오랜 숙원 과제도 대거 해결하며 실질적 변화를 만들었다. ‘여수·순천 10·19사건’과 관련, 발생 73년 만에 ‘여순사건 특별법’이 제정됐으며, 2026년 국가예산에 여순사건 트라우마 치유센터 설립비가 반영됐다.

‘5·18민주화운동’과 관련해선 새 정부 제1호 국정과제에 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록이 반영됐고, 2026년 국가예산에 ‘5·18 기념공간’ 조성 사업비를 확보했다.

도민의 생명과 안전을 지키기 위해 ▲하천법 제정 62년 만에 순천 동천과 장성 황룡강의 국가하천 승격을 이끌어 홍수 피해를 대비할 기반을 마련했다.

소통과 대타협으로 ▲30년 묵은 지리산 천은사 입장료를 폐지했고 ▲19년간 첨예했던 화순 동복댐 갈등도 화순군·광주시와 함께 풀어가고 있다.

교통 불편 해소를 위해 ▲느림보 열차 경전선 전철화 ▲착공 23년 만에 목포·보성선 철도 개통 ▲노후 목포역의 국가예산 확보 및 복합문화시설로 대개조 ▲섬 주민의 오랜 숙원, 여수 월호도~금오도, 신안 장산도~자라도, 진도 의신면~접도, 완도 소안도~구도를 잇는 해상교량 건설 추진 ▲전국 최초 섬 주민 천원 여객선 등을 시행했다.

농어업 현장의 어려움 해결을 위해 ▲벼멸구·벼 깨씨무늬병·저온·일조량 부족 피해에 대한 농업재해 공식 인정 ▲전국 최초 축산농가 사료 구매자금 이자 지원 및 사료비 인상차액 50% 지원 ▲40년간 이어진 마로해역 어업권 갈등 해결 ▲김 활성처리제 신규 개발과 김 양식 신규면허 확대 등에 힘썼다.

특히 전국 최초로 농어업의 공익적 가치를 제도화한 ‘농어민 공익수당’은 전국으로 확산됐고, 2026년부터는 10만 원을 인상한 연 70만 원으로 확대 지급한다.

지역 최대 현안 해결을 위해 ▲전라남도 통합대학교 국립의대 설립을 위한 목포대·순천대 통합 ▲18년간 난제였던 광주 민간·군 공항 통합 이전 합의 ▲전남 동‧서부 균형발전을 위해 도청 이전 18년 만에 5개 실국, 300여 명의 공직자가 근무하는 동부청사 시대 개막 등을 등의 결실을 봤다.

도민이 행복한 전남 실현을 위해 ▲중소기업과 소상공인 경영안정자금과 이자차액 지원 ▲저소득 취약계층 어르신을 대상으로 한 난방비와 경로당 부식비 및 냉방비 지원, 버스·택시 운수종사자를 위한 생활안정자금 지원 ▲친환경 농산물 꾸러미 지원 ▲우리동네 복지기동대 ▲전남행복버스·전남 건강버스·찾아가는 마음안심버스 등 민생 안정을 위한 촘촘한 정책 등을 추진했다.

생애주기별 맞춤형 시책으로 ▲1세부터 18세까지 매월 20만 원의 출생기본소득 ▲연간 25만 원씩 청년문화복지카드 ▲결혼 축하금 200만 원 지급 ▲전남형 24시 돌봄어린이집 ▲전남형 만원주택 ▲청년창업사관학교 등 혁신적 인구정책을 시행했다. 그 결과 2023년부터 합계출산율 전국 1위를 유지하고 있고 올해 3분기에는 1.11명을 기록했다.

병오년(丙午年) 새해를 맞아, AI·에너지 대전환 시대를 선도하고 이재명 대통령 정부의 국정 기조를 지역 전략으로 확장하는 ‘AI‧에너지 수도, 전라남도 대부흥’ 전략도 제시했다.

분야별로 대한민국 AI·에너지 수도로서, ‘남부권 반도체 혁신벨트’까지 적극 유치해 ‘글로벌 첨단산업도시 전남’을 실현하기 위해 ▲공공주도 방식 대규모 재생에너지 생산 기반 확충을 통한 에너지 기본소득 실현 ▲영농형 태양광 발전단지 확대 ▲해상풍력 집적화단지 추가 확대 및 신규 지정 ▲해상풍력 지원부두와 배후단지 조성 ▲분산에너지 특구 기반 마이크로그리드 구축 ▲전력 다소비형 첨단산업 유치 ▲장성·광양·순천·해남 등 권역별 데이터센터 클러스터 구축 ▲오픈AI-SK그룹 글로벌 AI데이터센터 및 삼성SDS 컨소시엄 국가 AI컴퓨팅센터와 연계한 AI 산업생태계 구축 ▲RE100산단, 광양·순천 RE100 미래첨단 국가산단, 분산에너지 특화 무안국가산단을 중심으로 한 반도체 팹 및 반도체 전후방 산업 유치 ▲국가수소특화단지 지정, 서남해안 수소산업벨트 구축 등을 추진한다.

2026년을 ‘전남 과학기술 진흥의 원년’으로 선포하고 대한민국 첨단산업의 거점으로 도약하기 위해 ▲한국에너지공과대학을 중심으로 한 에너지 특화 연구개발(R&D) 역량 강화와 초전도도체 시험설비 구축 ▲나주 인공태양 연구시설 유치를 통한 국가 핵융합 연구 거점 구축 ▲고흥 우주발사체 산업과 첨단소재 산업이 결합된 ‘K-우주항공·방산 혁신벨트’ 조성 ▲AI·바이오·수소·첨단소재·전력망 등 미래 핵심기술 연구 선도 ▲지역 대학·연구기관·기업 협업 기반 연구개발–사업화 연계 생태계 조성 ▲국책연구기관 유치 ▲과학기술 인재 정착을 위한 정주여건 개선 등을 추진한다.

석유화학·철강·조선 등 제조업과 농수산업에 재생에너지 기반 AI·탈탄소·고부가 기술을 접목해 ‘AI 대전환 초혁신 전남’을 구축하기 위해 ▲여수산단·묘도 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 클러스터 구축 ▲서남권 친환경 전기추진 선박 클러스터 육성 ▲여수·광양·대불국가산단 AX 실증산단 구축을 통한 석유화학·철강·조선산업 AI 혁신 ▲산업위기·고용위기 선제대응지역 지정 산업에 2030년까지 1조 1천억 원 집중 지원 ▲소재부품·바이오·에너지 분야 지역 주도형 AI 대전환 사업 추진 ▲전남형 농수축산업 AX 추진 ▲드론·로봇 기반 첨단 자동화 생산체계 구축 ▲스마트팜 마이크로그리드 확산 ▲AI 스마트수산업 혁신 선도지구 지정 ▲전복·김 등 수산양식 데이터 플랫폼 구축 및 전복산업 위기 극복 ▲농식품·해양수산 기후변화 대응센터 조성 ▲전남 농수축산물 글로벌 브랜드화·산업화 및 김 수출 7억 불 달성 ▲농어촌 기본소득 적극 동참 등을 추진한다.

관광·문화·교통 인프라를 유기적으로 연계해 ‘남해안권 초광역 관광벨트’를 완성하기 위해 ▲남부권 광역관광개발사업과 이순신 호국문화 관광벨트 조성 ▲영광~부산 700km 서남해안 일주 관광도로 ‘다도해 선샤인웨이’ 완성 ▲2026 여수세계섬박람회 성공 개최 ▲K-노벨문학센터 건립 ▲K-디즈니 순천을 통한 웹툰·콘텐츠 앵커기업 지원 ▲G20 정상회의·COP33 등 초대형 국제행사 적극 도전 ▲영암~광주 초고속도로 및 고흥~광주 우주고속도로 건설 ▲전라선 고속철도·경전선 KTX-이음 전철화 ▲무안국제공항·여수공항 육성 ▲여수·광양항 북극항로 거점화와 목포항 해상풍력 지원항만 육성 등을 추진한다.

민선 7기부터 이어온 도민 제일주의 기조를 더욱 강화해 ‘사람 중심, 현장 중심의 전남형 복지와 안전문화’를 실현하기 위해 ▲출생부터 돌봄까지 책임지는 전남형 생애주기 복지 완성 ▲출생기본소득과 조부모 손자녀 돌봄 등 전남형 출생보육 정책 지속 확대 ▲전남도 가족센터 운영을 통한 저출생 위기극복 선도모델 구축 ▲전남도 통합대학교 국립의대 설립과 동·서부권 500병상 이상 규모 부속병원 설립으로 지역 완결적 의료체계 구축 ▲기후재난 대응 과학적 재난안전 시스템 강화 등을 통해 도민의 생명과 재산을 도정 최우선 가치로 지켜나가기로 했다.

김영록 지사는 “이제는 전남의 울타리를 넘어 호남의 미래를 함께 그려야 할 때”라며 “내년 상반기 출범하는 광주·전남 특별광역연합은 40년의 행정 경계를 허물고, 다시 하나가 되는 호남을 향한 징검다리가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “광역연합을 통해 상생의 폭을 넓히고, 경제와 산업 전반에서 공동체의 저력을 착실히 키우겠다”며 “흔들리지 않는 민주주의 선진 국가로 나아가기 위해 오월 정신의 헌법 전문 수록과 지방분권 국가로의 전환이 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.

김영록 지사는 또 “제대로 된 예산과 권한을 갖춘 진정한 지방자치의 틀이 마련되는 순간, 광주·전남 행정통합의 길로 즉시 나아갈 것”이라며 “다가오는 새해에도 원대한 꿈을 품고 끊임없이 도전해 도민과 함께 대한민국의 미래를 여는 ‘AI·에너지 수도, 전라남도 대부흥’의 길을 흔들림 없이 완성하겠다”고 말했다.