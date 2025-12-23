-세계적 호텔 브랜드와 나란히 선 파크프론트 하이엔드 주거

-“서울의 중심, 세계의 기준이 되는 복합자산”

국제 럭셔리 호텔 브랜드 ‘로즈우드 서울(Rosewood Seoul)’과 함께 들어서는 복합개발(MXD) ‘더파크사이드 서울’(유엔사부지 개발)이 서울 부촌의 지형을 새롭게 그려내고 있다. 단순한 ‘호텔 옆집’이 아니다. 호텔의 품격과 서비스를 일상에서 온전히 누리는, 새로운 형태의 주거 문화가 모습을 드러내고 있는 것이다.

로즈우드는 뉴욕·런던·파리·홍콩 등 전 세계 핵심 도시에서만 만날 수 있는 상징적인 호텔 브랜드다. 세계 3대 럭셔리 호텔 그룹 중 하나로, 각국 초고자산가들이 ‘삶의 질’을 위해 선택하는 특별한 공간으로 꼽힌다.

그런 로즈우드가 서울 한복판, 그것도 용산 유엔사 부지 내에 들어선다는 것은 단순한 글로벌 호텔 유치를 넘어, 한국 고급 주거 문화의 새로운 전환점을 예고하는 상징적 사건으로 평가된다.

이곳에는 단지 입주민 전용 커뮤니티 공간인 ‘더파크사이드 클럽 by 로즈우드 서울’도 함께 조성된다. 설계부터 운영까지 로즈우드가 직접 참여하는 세계적 수준의 어메니티로, 호텔의 품격과 문화적 감성을 고스란히 담아낸 공간이다.

이는 단순한 부대시설을 넘어, ‘삶의 예술’을 실현하는 하이엔드 라이프스타일의 정수가 서울 한복판에서 펼쳐지는 상징적 장면이라 할 수 있다.

세계 39개 도시에서 호텔과 레지던스를 운영하는 글로벌 럭셔리 라이프스타일 기업 ‘로즈우드 호텔 앤 리조트(Rosewood Hotels & Resorts)’의 ‘로즈우드 홍콩’이 ‘The World’s 50 Best Hotels 2025’에서 영예의 1위를 차지하고, 총 7개 로즈우드 호텔이 순위권에 이름을 올리면서 용산 ‘더파크사이드 서울’에 들어서는 ‘로즈우드 서울’에도 자연스럽게 관심이 쏠리고 있다.

올해 리스트에는 로즈우드 홍콩(1위)을 비롯해 호텔 드 크리용 로즈우드 호텔(23위), 로즈우드 상파울루(24위), 라스 벤타나스 알 파라이소 로즈우드 리조트(44위)가 포함됐다. 새롭게 신설된 확장 리스트(51~100위)에도 로즈우드 방콕, 더 칼라일 로즈우드 호텔, 로즈우드 마야코바 등이 이름을 올리며, 총 7개의 로즈우드 호텔이 동시에 선정되는 성과를 거뒀다.

‘더파크사이드 스위트’는 ‘더파크사이드 서울’ 복합개발 내 주거 영역에서 첫 분양된 상품으로, 총 775실(전용 53~185㎡) 규모의 프라이빗 하이엔드 오피스텔로 구성됐다. 용산공원 조망이 가능한 동을 포함해 총 4개 동으로 이뤄졌으며, 최고 185억 원에 달하는 펜트하우스는 분양 초기 완판됐다.

청약 경쟁률은 최고 42대 1을 기록했으며, 특히 펜트하우스는 ‘서울 최고가 주거상품 중 하나’로서 시장에서 상징성을 다시 한 번 입증했다.

이 단지는 단순한 주거 공간을 넘어, 호텔·백화점·오피스·상업·문화시설이 유기적으로 연결된 복합자산(MXD)의 일환으로 기획돼, 도시의 중심에서 하나의 완결된 라이프스타일을 구현하는 고급 자산으로 평가받고 있다.

단지 바로 앞에는 300만㎡ 규모의 ‘용산공원’이 펼쳐지고, 지하에는 ‘신세계백화점 프리미엄 리테일존’이 연결된다. 도보권에는 외교단지, 미술관, 글로벌 기업 본사 등이 자리해 도심 속 인프라의 정점을 이룬다.

단지 외관은 세계적인 건축가들이 설계를 맡았으며, 마감재 또한 글로벌 하이엔드 브랜드들이 대거 참여해 완성도를 높였다. 해외에서도 경쟁력을 인정받을 만한 평면 구성과 소재가 어우러지며 “세계 어디에 내놓아도 손색없는 하이엔드 상품”이라는 평가를 받고 있다.

미국 뉴욕 맨해튼 센트럴파크 남단 57번가 일대는 ‘Billionaires’ Row(억만장자 거리)’로 불린다. 펜트하우스가 수천억 원에 거래되고, 호텔·주거·예술이 입체적으로 얽힌 진정한 글로벌 부촌이다.

서울에서도 유사한 흐름이 본격화되고 있다. 용산 녹사평대로에서 반포대로를 잇는 축은 ‘로즈우드 서울’과 ‘더파크사이드 스위트’가 자리한 ‘더파크사이드 서울’을 중심으로 럭셔리 복합자산 클러스터로 재편되는 양상이다.

이 축을 따라 이어지는 반포대로 일대에는 ‘래미안 원베일리’를 비롯한 대형 재건축 단지들이 속속 들어서며, 서울 중심부에 새로운 하이엔드 벨트가 형성되고 있다. 단순한 고급 주거지를 넘어, 글로벌 자산가들이 주목하는 도심형 복합 프리미엄 존으로 진화하고 있는 것이다.

더파크사이드 서울 관계자는 “이제 고급 주거의 기준은 단순한 실내 공간이나 브랜드 수준에 그치지 않습니다. 공원, 예술, 호텔, 리테일, 커뮤니티, 조망, 서비스가 유기적으로 연결된 ‘복합 생태계’ 전체를 어떻게 설계하느냐가 핵심입니다. 더파크사이드 서울은 그 새로운 기준을 구현하는 프로젝트입니다”라고 말했다.

서울 도심 한복판에서 호텔과 함께 사는 삶. ‘더파크사이드 서울’은 주거의 개념 자체를 새롭게 쓰고 있다.