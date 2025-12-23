서울대 수시합격 미등록 자연 157명·인문 29명 자연계 지난해 대비 10% 줄고 인문계 1명 늘어

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울대학교 자연계 수시합격자의 미등록 비율이 지난해보다 10% 줄어들었다는 분석 결과가 나왔다. 자연계 수시 합격생은 의대 정원 축소로 중복합격 인원이 발생해 미등록 비율이 줄었으나, 인문계열의 경우 경희대 한의예과 등으로 빠져나가 미등록 비율이 늘어난 것으로 풀이된다.

종로학원은 2026학년도 서울대 수시 추가합격자가 자연계에서 157명, 인문계에서 29명, 예체능 등에서 2명 발생해 총 188명으로 집계됐다고 23일 밝혔다.

자연계에서는 지난해 175명에서 157명으로 18명(10.3%) 줄었고 인문계에선 28명에서 29명으로 1명(3.6%) 늘었다.

학과별로 보면 첨단융합학부에서 29명의 미등록자가 나와 가장 많았다. 약학계열(13명), 화학생물공학부·전기정보공학부(11명), 식품동물생명공학부(8명), 산림과학부·응용생물화학부(7명) 등이 뒤를 이었다.

자연계 수시 합격생 미등록자가 감소한 이유로는 올해 의대 모집 인원이 축소됨에 따라 서울대 자연계 학과와 다른 대학의 의예과에 동시 합격한 수험생이 줄었기 때문으로 보인다고 설명했다.

인문계에선 7명이 미등록한 자유전공학부가 최다였고 그다음이 경제학부(5명), 경영대(3명) 등 순이었다. 종로학원은 자유전공학부·경제학부·경영대 등록을 포기한 학생 대부분이 경희대 한의예과 등에 중복으로 합격하면서 빠져나간 것으로 추정했다.

임성호 종로학원 대표는 “서울대 자연계 미등록자 감소로 수험생의 의대 선호가 다소 주춤해졌다고 조심스럽게 해석할 수도 있다”며 “다만 서울대 상황으로만 보고 단정하기는 어렵고 정시 지원 상황과 정시 추가 합격 상황도 지켜봐야 한다”고 말했다.