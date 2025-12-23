베네수엘라 원유 봉쇄 강화 속 정권 교체 압박 재확인 우크라 종전 협상엔 “괜찮게 진행”…푸틴·젤렌스키 적대감 언급 ‘엡스타인 파일’ 클린턴 사진 공개엔 “사진 공개 싫다”

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 니콜라스 마두로 정권을 향해 퇴진 압박을 이어가며 “스스로 물러나는 것이 현명하다”고 경고했다. 최근 원유 수출 봉쇄 조치를 강화한 가운데, 정권 교체를 염두에 둔 압박이라는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고 별장에서 ‘황금함대’ 건조 계획을 발표한 뒤, 베네수엘라 원유 수출 봉쇄 강화가 마두로 대통령 축출을 겨냥한 것이냐는 질문에 “그에게 달렸다”며 “그렇게 하는 것, 즉 스스로 물러나는 것이 현명할 것”이라고 말했다. 이어 “그는 하고 싶은 대로 무엇이든 할 수 있다”면서도 “강경하게 나오길 원한다면 그것이 그렇게 할 수 있는 마지막이 될 것”이라고 경고했다.

베네수엘라 근해에서 나포한 유조선의 원유 처리 방안에 대해서는 “팔 수도 있고 가질 수도 있다”고 밝혔다. 미국이 보유할 경우 전략비축유로 활용할 수 있다는 설명도 덧붙였다.

우크라이나 전쟁 종식 협상과 관련해서는 “괜찮게 진행되고 있다”고 평가했다. 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 사이에 “엄청난 적대감이 있다”면서도 “우리가 해결할 수 있기를 기대한다”고 말했다. 미국은 최근 플로리다 마이애미에서 러시아와 우크라이나 대표단을 각각 만나 종전 협상을 위한 연쇄 회동을 진행했다. 미측은 회동 이후 “건설적인 논의가 이뤄졌다”고 평가했지만, 구체적인 합의 내용이나 향후 일정은 공개되지 않았다.

한편 트럼프 대통령은 미 법무부가 공개한 제프리 엡스타인 수사 문서에 빌 클린턴 전 대통령의 사진이 다수 포함된 것과 관련해 “나는 클린턴을 좋아하고 항상 잘 지내왔다”며 “클린턴이나 다른 사람의 사진이 공개되는 것은 싫다”고 말했다. 이어 사진 공개를 “나쁜 일”이라고 표현하며 “수년 전 아무런 잘못 없이 엡스타인을 한 번 만났을 뿐인 사람들의 사진도 공개될 수 있다”고 덧붙였다. 그는 또 “엡스타인 이슈는 공화당이 거둔 엄청난 성과에서 관심을 돌리기 위한 수단”이라고 주장했다.