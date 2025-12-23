대한민국 반도체 산업의 심장부인 경기도 평택이 거대한 전환 국면을 맞이하고 있다. 세계 최대 규모의 삼성전자 평택캠퍼스를 통해 독보적인 생산 거점 입지를 굳힌 데 이어, 최근 한국과학기술원(KAIST) 평택캠퍼스 조성 논의가 본궤도에 오르면서다. 이로써 평택은 단순 제조를 넘어 연구·교육·산업이 유기적으로 결합된 ‘완성형 반도체 도시’로의 진화를 앞두고 있다.

평택 성장의 일등 공신은 단연 삼성전자 평택캠퍼스다. 고덕국제신도시와 인접한 이곳은 단일 부지 기준 세계 최대 규모를 자랑하며, 메모리와 파운드리를 아우르는 글로벌 반도체의 중추 역할을 하고 있다. 현재 4개의 라인이 가동 중이며 향후 추가 증설을 통해 초대형 반도체 클러스터로의 확장을 지속하고 있다.

이러한 탄탄한 산업적 토대 위에, 연구와 교육을 담당할 또 하나의 축으로 KAIST 평택캠퍼스 조성 계획이 추진되고 있다. KAIST 평택캠퍼스는 AI와 반도체 분야에 특화된 전략 캠퍼스로 구상되었으며, 삼성전자와의 밀접한 공간적 연계를 통해 실질적인 산학협력 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.

캠퍼스는 평택시가 조성 중인 브레인시티 내 대학 부지 약 14만 평에 들어설 예정으로, 1단계로 대학 본부와 강의·연구 시설이 조성된다. 2029년 준공 이후 2030년 개교를 목표로 추진되며, 이후 기업 공동연구센터와 계약학과 유치를 통해 기능과 규모를 단계적으로 확대할 계획이다.

브레인시티는 단순한 캠퍼스 유치에 그치지 않고 산업, 연구, 의료, 주거 기능이 어우러진 미래형 자족도시를 지향한다. 특히 2030년 개원 예정인 아주대병원 평택캠퍼스까지 더해지면, 연구자와 학생들이 안정적으로 머물 수 있는 고품격 정주 여건이 완성된다.

업계 관계자는 “브레인시티는 삼성전자 평택캠퍼스라는 확실한 산업 기반 위에 KAIST라는 연구·교육 축이 더해지는 구조”라며 “생산과 연구, 정주 환경이 함께 갖춰질 경우 평택은 국가 단위 반도체·AI 거점 도시로 도약할 잠재력이 충분하다”고 말했다.

