온체인 기반 공공 도서관 시스템 제안 블록체인·NFT 활용한 공공 디지털 인프라 접근법 호평

[헤럴드경제=경예은 기자] 글로벌 웹3 빌더 프로그램 프로토콜 캠프에 참가 중인 인도네시아 웹3 프로젝트 리브레(Libere)가 인도네시아 창조경제부와 금융감독청(OJK)이 공동 주최한 ‘인피니티 해커톤’에서 2위를 수상했다고 23일 해시드는 밝혔다.

프로토콜 캠프는 글로벌 웹3 벤처캐피털 해시드가 자회사 샤드랩과 함께 운영하는 블록체인 인재 양성 프로그램이다. 샤드랩은 해시드와 태국 금융지주사 SCBX가 공동 설립한 연구개발(R&D) 조직이다.

리브레는 블록체인과 NFT 기술을 활용한 온체인 기반 공공 도서관 시스템을 제안했다. 디지털 콘텐츠의 소유권 관리와 창작자 보상 구조, 공공기관 거버넌스를 기술적으로 구현해 공공 문화 인프라의 투명성과 접근성을 높이는 방안이 높은 평가를 받았다.

리브레 팀은 출판사, 도서관, 공공기관을 위한 웹3 기반 디지털 콘텐츠 유통 인프라로 블록체인을 활용해 디지털 도서의 합법적 배포와 저작권·로열티 정산 구조를 투명하게 구현하는 것을 목표로 한다. 해당 프로젝트는 현재 프로토콜 캠프 2025 프로그램 내에서 실제 빌딩 과제로 개발되고 있다.

이번 수상은 한국, 일본, 인도, 태국, 필리핀 등 아시아 각국 개발자들이 참여한 경쟁 속에서 인도네시아 웹3 개발자 커뮤니티의 존재감을 보여준 사례로 평가된다. 블록체인 인프라를 공공 디지털 서비스에 접목하려는 기술적 접근이 주목받았다는 분석이다.

리브레 팀은 프로그램 참여 이후 개발을 이어가며 반둥 공과대학교(ITB) 및 반둥 시 정부와 초기 공동 연구 및 실증 논의를 진행 중이다. 프로토콜 캠프 참가자들은 서울·방콕·도쿄 등에서 열리는 오프라인 세션을 통해 프로토콜 설계 논의와 기술 멘토링, 지역 빌더 및 연구자 간 교류에 참여하고 있다. 리브레는 오는 1월 도쿄에서 열리는 최종 발표 세션에 참가할 예정이다.

테우쿠 리에프키(Teuku Riefky) 인도네시아 창조경제부 장관은 “리브레는 인도네시아 젊은 개발자들의 기술력과 문제 해결 역량을 국제 무대에서 보여주는 사례”라며 “창조경제와 공공 서비스 모두에 기여할 수 있는 솔루션이라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

김서준 해시드 대표는 “프로토콜 캠프는 ‘좋은 시스템은 깊이 있는 고민에서 출발한다’는 믿음에서 시작된 프로그램”이라며 “리브레와 같은 팀이 이러한 문제의식으로 기술에 접근하고 있다는 점을 높이 평가한다”고 밝혔다.