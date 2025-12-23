[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 최근 정은경 보건복지부 장관에게 경북 국립의과대학 설립 필요성을 설명하고 지역 의료 여건에 대한 의견을 전달했다.

23일 안동시에 따르면 권기창 시장이 지난 19일 정은경 보건복지부 장관을 만나 이 같은 뜻을 전달했다.

이날 정은경 장관은 보건복지부가 추진 중인 ‘포괄 2차 종합병원 지원사업’의 운영 현황을 점검하고 지역 의료 현장의 의견을 청취하기 위해 안동병원을 찾았다.

이 사업은 지역 주민이 수도권 상급종합병원까지 이동하지 않더라도 입원․수술․응급진료 등 필수의료 서비스를 안정적으로 받을 수 있도록 지역 핵심 의료기관을 지원하는 것이다.

이날 현장에는 권기창 안동시장이 함께해 지역 의료 현실과 국립의과대학 설립 필요성을 설명했다.

권 시장은 관련 자료를 직접 전달하며 의료 인프라가 취약한 경북 북부권의 구조적 의료 공백을 해소하기 위해 국립의과대학 설립이 반드시 필요하다는 점을 강조했다.

안동시는 이번 방문을 계기로 경북도 국립의대 설립에 대한 중앙정부 차원의 공감대 형성과 정책적 검토가 본격화되길 기대하고 있으며 경북도 국립의대 설립을 위한 노력을 지속해 나갈 계획이다.

권기창 안동시장은 “지역에서 의료 인력을 양성하고 지역에 정주할 수 있는 구조를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 “국립의대 설립은 단순한 교육기관 유치를 넘어 지역 필수 의료를 가능하게 만드는 핵심이 될 것”이라고 말했다.