행안부 주관 공공데이터 품질인증 전 영역에서 높은 평가 고품질 데이터를 기반으로 정책 분석 고도화, 맞춤형 서비스 등 확대 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)가 행정안전부가 주관하는 2025년 공공데이터 품질인증에서 최우수(ALL) 등급을 전국 지자체 최초로 획득했다.

이번 성과는 기초·광역 지자체 전체를 통틀어 전례가 없는 사례로, 금천구의 공공데이터 관리 역량이 최고 수준에 도달했음을 공식적으로 인정받은 결과다.

행정안전부는 공공기관이 보유·관리하는 데이터의 품질을 높이고, 기관별 데이터 품질관리 체계를 안정적으로 정착시키기 위해 2022년부터 ‘공공데이터 품질인증 제도’를 운영하고 있다.

품질인증은 ▲ 공공데이터 관리체계 ▲ 공공데이터 값 관리 ▲ 공공데이터 개방·활용 등 3개 영역을 대상으로 심사한다.

평가 결과에 따라 최우수, 우수 등급이 부여되며, 기관이 보유한 모든 정보시스템(DB)이 기준을 충족하는 경우 ALL, 일부 정보시스템(DB)만 충족하면 Partial 등급이 부여된다.

금천구가 획득한 ‘최우수(ALL)’ 등급은 보유한 전 정보시스템(DB)이 모두 최고 수준의 품질을 충족했다는 의미다.

이번 인증은 단순한 제도 성과를 넘어, 인공지능(AI) 학습과 판단의 기반이 되는 고품질 공공데이터를 안정적으로 제공할 수 있는 행정 인프라를 갖췄다는 점에서 의미가 크다.

구는 축적된 고품질 데이터를 바탕으로 ▲ 행정 수요 예측 ▲ 위험 조기 탐지 ▲ 정책 효과 분석 고도화 등 데이터 활용 행정을 한 단계 더 발전시키고, 구민 삶의 변화를 이끄는 선제적 맞춤형 행정 서비스를 확장해 나갈 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “인공지능(AI)을 효율적으로 활용하기 위해서는 그 원료가 되는 데이터의 품질관리가 필수적”이라며 “이번 인증을 계기로 고품질 데이터를 기반으로 한 과학적이고 합리적인 행정을 통해 구민에게 실질적인 도움이 되는 정책을 추진하겠다”고 말했다.