한국자동차기자협회, ‘2025 자동차인’ 수상자 발표

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국자동차기자협회(KAJA)가 자동차 산업 발전에 기여한 인물과 기관을 선정하는 ‘2025 자동차인’ 수상자를 22일 발표했다.

올해 산업부문 혁신상은 호세 무뇨스 현대자동차 사장이 수상했다. 무뇨스 사장은 올해 1월 현대차 사상 첫 외국인 대표이사로 부임한 이후, 글로벌 경영 불확실성 속에서도 현대차의 판매 확대와 고수익 중심 경영체제를 강화한 공로를 인정받았다.

미국의 관세 정책 변화와 주요국 보호무역 강화, 중국 자동차 업체들의 글로벌 진출 등 대외 환경이 악화된 상황에서도, 지역별 맞춤 상품 전략과 고수익 차종 중심의 판매 전략을 통해 현대차의 글로벌 톱티어 브랜드 위상을 공고히 했다는 평가다. 특히 미국 시장에서는 하이브리드와 SUV 중심 전략으로 역대 최다 판매 흐름을 이어가고 있으며, 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 인도 푸네 3공장 가동, 사우디아라비아 CKD 합작 공장 착공 등 글로벌 생산 거점 확대를 이끌고 있다.

산업부문 공로상은 산업통상부가 수상했다. 산업통상부는 급변하는 글로벌 통상 환경과 공급망 불확실성 속에서 자동차 산업 전반을 총괄하며, 수출 여건 안정화와 산업 경쟁력 유지에 기여한 점을 높이 평가받았다. 전동화와 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 미래차 산업 전환 과정에서도 정책 방향 제시와 산업 생태계 조율 역할을 수행해 왔다.

홍보부문에서는 이은정 메르세데스-벤츠 코리아 상무와 이윤세 레이커뮤니케이션 대표가 각각 수상했다. 이 상무는 메르세데스-벤츠 코리아 홍보를 총괄하며 프리미엄 브랜드 이미지를 강화하고, AMG 스피드웨이와 SUV 익스피리언스 센터를 활용한 체험형 커뮤니케이션으로 자동차와 문화의 결합을 이끌었다. 또한 업계 최초로 해외 취재 가이드라인을 마련해 미디어 환경 개선에도 기여했다.

이 대표는 푸조와 지프 등 스텔란티스코리아 브랜드를 비롯해 다수의 글로벌 모빌리티 브랜드 홍보를 수행해 온 커뮤니케이션 전문가로, 산업 전반에 대한 이해와 미디어와의 신뢰 관계를 바탕으로 차별화된 홍보 전략을 전개해 왔다는 평가를 받았다.

이날 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 시상식에는 자동차 업계 관계자와 기자협회 소속 기자 등 230여명이 참석해 성황을 이뤘다. 한국자동차기자협회는 국내 59개 언론사를 회원사로 두고 있으며, 매년 ‘대한민국 올해의 차(K-COTY)’ 선정 등 다양한 활동을 통해 자동차 산업 발전과 올바른 자동차 문화 정착을 지원하고 있다.

‘2025 자동차인’은 산업 및 홍보 분야에서 한 해 동안 괄목할 만한 성과를 거둔 개인과 단체를 선정해 수여하는 상이다. 자동차인은 산업부문과 홍보부문으로 나뉘어 수여되며, 협회 회원사 추천과 고문단·이사회·집행임원으로 구성된 심사위원회의 투표를 거쳐 최종 수상자가 결정된다.

최대열 한국자동차기자협회장은 “자동차인상은 한 해 동안 자동차 산업을 빛낸 인물과 기관의 공적을 기리고, 새해에도 산업 발전을 위해 함께 노력하자는 의미를 담고 있다”며 “수상자들에게 축하를 전한다”고 말했다.