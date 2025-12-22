기상청, 극한기후정보 월·계절별 상세 제공

[헤럴드경제=전새날 기자] 온난화 수준에 따른 우리 동네의 다양한 기후변화 정보를 얻기가 더욱 쉬워진다.

기상청은 ‘기후변화 상황지도’를 통해 이 같은 정보를 본격 제공한다고 22일 밝혔다.

기후변화 상황지도는 국가 기후변화 표준 시나리오를 기반으로 한다. 과거부터 미래 2100년까지 우리 동네의 기온, 강수량, 바람 등 기후요소에 대한 변화 추세와 미래 전망을 볼 수 있는 지도 기반 서비스다.

대표적 정보는 ‘전지구 온난화 수준별 우리나라 기후변화 예측’ 정보다. 산업화 이전 대비 전지구 평균기온이 1.5℃, 2.0℃, 3.0℃, 5.0℃ 상승할 때 우리나라 기후가 어떻게 될 것인지에 대한 미래 가능성을 알려준다. 평균기온, 최고ㆍ최저기온, 강수량의 기후요소 4종과 극한기후지수 23종이 행정구역별 상황판(대시보드)과 격자 분포도 형태의 지도 서비스로 제공된다.

지도로 보는 기후변화 정보에는 표준시나리오 기반의 기후변화 예측정보가 대폭 강화된다. 남한상세 영역에는 산불 등에 중요한 실효습도가 추가되고, 온대아열대기후구, 산불기상지수 등 기후변화 영향정보 12종이 추가된다.

또 기존에 연도별로 제공되던 극한기후지수 중 폭염일수, 결빙일수 등 15종에 대한 월ㆍ계절별 정보가 새롭게 추가된다. 동아시아 영역에도 기존에 제공되던 기후요소에 적설과 최대풍속 정보가 추가된다.

기상청은 올해 새롭게 승인받은 시나리오를 활용해 한반도 주변 해역의 해수면온도, 표층염분, 해수면고도와 같은 해양 기후요소 3종에 대한 미래 기후변화 정보와 관측 지점별 과거 자료(부이, 파고부이)를 추가하여 해양 기후변화에 대한 정보도 강화한다.

시나리오 기반의 정보 외에 기후변화 감시정보도 확대한다. 기존에 제공하던 36종의 핵심기후변수자료에 성층권 오존, 미세입자크기별수농도 등 실시간 지구대기감시자료 6종과 운량, 적설과 같은 대기‧지표 핵심기후변수 12종, 지면알베도, 토양수분 등 기상위성관측정보 4종을 추가한다.

이미선 기상청장은 “새롭게 확대ㆍ개편되는 이번 서비스는 정부, 지자체, 공공기관이 기후위기 적응대책을 수립하는 데 효율적으로 활용될 것”이라며 “국민이 일상에서 기후변화 대응 행동을 실천하고 기후변화 상황을 이해하는 데도 많은 도움이 될 것”이라고 말했다.