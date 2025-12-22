2년 연속 수상 쾌거, 상사업비 3천만원 확보

[헤럴드경제(함평)=김경민기자]전남 함평군이 주민·행정 협력 기반의 마을정책으로 전남도 으뜸마을 평가에서 최우수상을 받으며 2년 연속 우수 성과를 이어간다.

함평군은 22일 전남도 주관 ‘2025년 청정전남 으뜸마을 만들기’ 시군 종합평가에서 최우수상에 선정돼 상사업비 3천만 원을 확보했다고 밝혔다. 이번 수상으로 함평군은 지난해 대상 수상에 이어 2년 연속 우수 성과를 거두며 지속 가능한 마을사업 추진 역량을 인정받았다.

‘청정전남 으뜸마을 만들기’는 전남도가 추진하는 대표 시책 사업으로, 마을의 청정 자원을 관리·보존하고 주민 화합과 공동체 회복을 목표로 한다.

함평군은 ‘함께 이어지다, 함께 이어짓다’를 주제로 함평형 청정전남 으뜸마을 추진 사례를 발표하며, 주민자치와 행정이 유기적으로 결합된 체계적인 사업 추진 체계를 공유했다.

특히 민관협력 마을활성화행정협의체를 중심으로 마을사업을 통합 관리하고, 사업 간 연계를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

앞서 함평군은 ▲학교면 백학마을 ▲엄다면 와촌마을 ▲나산면 동축·하축마을 ▲해보면 고두마을 ▲해보면 원산마을이 2025년 전라남도 우수마을로 선정되는 등 마을 단위 평가에서도 두각을 나타내며, 마을자치 선도 지자체로 자리매김하고 있다. 선정된 우수마을에는 전남도 우수마을 현판과 함께 내년도 사업비 200만 원이 추가 지원된다.

함평군 관계자는 “2년 연속 우수 시군으로 선정돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 성과는 마을을 아끼고 가꿔온 군민 여러분이 함께 만들어낸 결과”라고 말했다. 이어 “앞으로도 깨끗하고 살기 좋은 함평을 만들기 위한 정책과 지원을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 올해 함평군 총 112개 마을이 참여했으며, 올해까지 청정전남 으뜸마을을 추진하는 사업 추진 누적 마을이 200개소를 돌파하며 활발한 으뜸마을 조성에 박차를 가하고 있다.