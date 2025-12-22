7개월 연속 기준금리 동결 1년물 LPR 3.0%·5년물은 3.5% 당국, 내년 지급준비율·금리 인하 예고

[헤럴드경제=도현정 기자]중국이 ‘사실상 기준금리’ 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 7개월 연속 동결했다.

중국인민은행은 22일 일반 대출의 기준이 되는 LPR을 1년물의 경우 3.0%로, 주택담보대출 기준 역할을 하는 5년물은 3.5%로 각각 유지하겠다고 밝혔다.

중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출한 후, 인민은행이 이를 취합·정리해 점검한 뒤 LPR을 공지한다. 기준금리가 별도로 있긴 하지만, 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았기 때문에 LPR이 사실상 기준금리 역할을 해왔다.

중국은 수년간 내수·부동산 침체로 몸살을 앓고 있거, 지난해 10월 LPR을 0.25%포인트 인하했다. 도널드 트럼프 2기 행정부 취임 이후 미국과 중국의 관세전쟁 여파로 경기 무양 압박이 커지자, 지난 5월 0.1%포인트 가량 추가 인하를 하기도 했다. 그러나 그 이후에는 LPR을 줄곧 조정하지 않고 있다.

이달에도 LPR을 유지한 조치는 시장의 전망과도 일치했다. 로이터통신이 전문가 25명을 상대로 조사한 결과 전원이 중국이 LPR을 동결할 것이라 예상했다. 주요 정책 금리 역할을 하는 7일물 역레포(역환매조건부채권) 금리가 이달에도 그대로였다는 점도 LPR 동결 관측에 힘을 실었다. 역레포금리는 중앙은행이 시중은행이나 머니마켓펀드(MMF)로부터 단기 자금을 빌릴 때 지급하는 금리를 말한다.

이달까지는 LPR을 동결했지만, 내년에는 일정 수준의 금리 인하를 단행할 것이라는 전망이 우세하다. 중국은 공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)나 중앙경제공작회의 등에서 지속적으로 내수 확대를 다음해 경제 정책의 최우선 목표로 설정하고 있다. 이를 감안하면 지급준비율이나 금리인하 등의 도구를 활용해야 할 것이라는게 전반적인 분석이다.