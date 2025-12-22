중앙대학교는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 4427명의 약 44%에 해당하는 1944명을 선발한다.

중앙대는 수능일반전형을 통해 1704명을 선발한다. 대부분 모집단위는 학과별 모집을 진행하지만 다군의 창의ICT공과대학은 전공 개방으로 모집한다.

인문계열의 사회과학대학·경영경제대학·간호학과는 국어 30%·수학 40%·탐구 30%를 반영한다. 그 외 인문계열 모집단위 전체는 국어 35%·수학 30%·탐구 35%를 반영한다. 자연계열 모집단위는 국어 30%·수학 35%·탐구 35%를 반영해 선발한다.

영어와 한국사는 등급에 따른 가산점을 부여한다. 탐구 영역 선택에 따른 지원 제한은 없으나, 인문대학과 사범대학 지원자가 사회탐구를 응시하거나 자연계열 지원자가 과학탐구를 응시할 경우 해당 탐구과목 변환표준점수의 5%를 가산점으로 부여한다.

중앙대는 올해 ‘지능형반도체공학과’를 신설하고 나군에서 10명을 선발한다. 가군에서는 AI학과 모집인원을 기존 18명에서 22명으로, 나군 산업보안학과를 13명에서 16명으로 늘렸다.

우수 인재를 위한 장학 혜택도 커졌다. 수능 성적 우수자를 대상으로 하는 ‘중앙인재장학’은 국어·수학·탐구 백분위 합 288점 이상(영어 1등급)인 대상자에게 등록금 전액과 생활관 우선 입관 등 혜택을 부여한다.

신설된 지능형반도체공학과는 충원 여부와 관계없이 입학생 전원에게 4년 등록금 전액을 지급한다. AI학과, 산업보안학과, 첨단소재공학과 최초 합격자 전원에게 4년 등록금 전액을 지원한다. 또 ‘다빈치인재장학’을 통해 다빈치캠퍼스 자연계열 수능일반전형 최초 합격자 상위 10%에게 4년 반액 장학금을 지급한다.

중앙대는 정시 컨설팅 부담을 줄이기 위한 해피콜 상담 서비스를 운영하고 있다. 상담은 22일부터 26일까지 진행된다. 입학처 홈페이지를 통해 선착순으로 신청 가능하다. 정시모집 원서 접수는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지 진행된다.

김용재 기자