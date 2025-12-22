고1 선수 16명 플로리다 IMG아카데미서

[헤럴드경제=조용직 기자] KBO는 야구 유망주 육성 파이프라인 프로그램인 ‘넥스트레벨 트레이닝캠프(Next-Level Training Camp)’ 우수 수료자를 선발해 해외 아카데미에 파견한다고 22일 밝혔다.

이번 파견 대상은 총 16명(투수 6, 포수 2, 내야수 5, 외야수 3)이며, 내년 1월 2일~31일(현지시간 기준) 미국 플로리다주 브레이든턴에 위치한 IMG 아카데미에서 훈련을 진행한다.

파견 선발자는 ▷투수 김강연(장안고) 문준혁(유신고) 박승민(전주고) 이민준(부경고) 조성준(충암고) 한규민(대전고)(이상 6명), 포수 이준모(마산용마고) 장근우(충암고)(이상 2명), ▷내야수 김예후(북일고) 이시호(제물포고) 이원일(청담고) 이준우(경기상업고) 홍주용(덕수고)(이상 5명), ▷외야수 김성보(인천고) 이태수(경남고) 조원빈(덕수고)(이상 3명)이다.

KBO는 “육성 프로그램을 성실하게 마친 우수 선수들을 대상으로 미국의 선진 야구 경험을 통한 기량 향상과 함께 또래 해외 선수들과 경쟁 및 교류를 통한 새로운 동기부여를 도모하고자 한다”고 전했다.

IMG 아카데미는 세계적인 스포츠 선수들을 배출하는 최첨단 시설과 전문 코치진을 갖춘 종합 스포츠 교육 기관이다. 선수들은 IMG 아카데미 소속의 야구 전문 지도자(코치 및 트레이너)들의 지도하에 기술 훈련 및 경기, APD(운동 수행 능력 개발) 세션을 포함한 체계적인 훈련을 소화하며 기량을 향상시킬 예정이다.

한편 KBO는 2026년 넥스트레벨 트레이닝캠프의 운영사업자 선정 입찰을 실시한다. 조달청 나라장터의 양식을 첨부해 내년 1월 13일 오후 3시까지 KBO 전력강화팀에 방문 접수하면 된다.